В Челябинске строитель погиб, упав с высоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, каска, строительная каска, сиз
Строитель получил травмы несовместимые с жизнью Фото:

В Челябинске мужчина, работавший на стройке, погиб, упав с высоты. Как сообщил URA.RU источник в медицинской сфере, на скорой его доставили в больницу, однако травмы были несовместимы с жизнью.

«Мужчину с множественными переломами и ушибом головного мозга доставили в городскую больницу №6. Врачи сделали все для его спасения. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался», — рассказал источник.

По данным URA.RU, строитель выполнял высотные работы. Он сорвался и полетел вниз с высоты 20 метров. К приезду скорой он еще подавал признаков жизни. На момент смерти строителю было 26 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 16:56 по Уральскому времени:

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ („Нарушение требований охраны труда“). Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В Челябинске мужчина, работавший на стройке, погиб, упав с высоты. Как сообщил URA.RU источник в медицинской сфере, на скорой его доставили в больницу, однако травмы были несовместимы с жизнью. «Мужчину с множественными переломами и ушибом головного мозга доставили в городскую больницу №6. Врачи сделали все для его спасения. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался», — рассказал источник. По данным URA.RU, строитель выполнял высотные работы. Он сорвался и полетел вниз с высоты 20 метров. К приезду скорой он еще подавал признаков жизни. На момент смерти строителю было 26 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 16:56 по Уральскому времени: «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ („Нарушение требований охраны труда“). Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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