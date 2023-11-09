В Челябинске строитель погиб, упав с высоты

Строитель получил травмы несовместимые с жизнью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске мужчина, работавший на стройке, погиб, упав с высоты. Как сообщил URA.RU источник в медицинской сфере, на скорой его доставили в больницу, однако травмы были несовместимы с жизнью.

«Мужчину с множественными переломами и ушибом головного мозга доставили в городскую больницу №6. Врачи сделали все для его спасения. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался», — рассказал источник.

По данным URA.RU, строитель выполнял высотные работы. Он сорвался и полетел вниз с высоты 20 метров. К приезду скорой он еще подавал признаков жизни. На момент смерти строителю было 26 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 16:56 по Уральскому времени:

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ („Нарушение требований охраны труда“). Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.