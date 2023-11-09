Шумков наградил курганского хирурга почетным званием

Детский хирург Александр Ольха получил почетное звание Курганской области (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганский детский хирург Александр Ольха награжден званием «Почетный работник здравоохранения Курганской области». Постановление губернатора региона Вадима Шумкова о награждении врача размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в охране здоровья населения Курганской области, в повышении качества медицинской помощи наградить званием Курганской области «Почетный работник здравоохранения Курганской области» Ольху Александра Алексеевича, врача-детского хирурга ГБУ «Курганская детская поликлиника», — указано в постановлении.

Александр Ольха больше 50 лет работает в Кургане детским хирургом. Он окончил педиатрический факультет Омского государственного медицинского института имени М.И. Калинина и в 1972 году приехал на работу в Курган. Прошел интернатуру по детской хирургии в областной детской больнице имени Красного Креста, где остался работать. Больше 30 лет Ольха возглавлял хирургическое отделение детской больницы. Выполнил несколько тысяч операций, экстренных и плановых. Некоторые время работал в Центре медицины катастроф. С 2015 года перешел на работу в Курганскую детскую поликлинику.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков объявил о присвоении звания «Почетный работник Курганской области» лучшим педагогам врачам и работникам культуры. Звания будут присваиваться ежегодно с единовременной выплатой в 300 000 рублей каждому.