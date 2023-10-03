Курганские власти выплатят по 300 тысяч рублей лучшим учителям и медикам

Педагоги, врачи и работники культуры, награжденные званием «Почетный работник Курганской области», получат от властей денежную премию в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков.
«Ввели звания „Почетный работник образования Курганской области“ и „Почетный работник здравоохранения Курганской области“, а также „Почетный работник культуры Курганской области“. Звания будут присваиваться ежегодно с единовременной выплатой в 300 000 рублей каждому», — пишет в своем telegram-канале губернатор. Решение о присвоении званий будет принимать специальная комиссия.
Шумков пообещал, что практика поощрения лучших работников будет постоянной. «Первые три заслуженных работника в указанных сферах в этом году уже отобраны», — сообщил политик. Отбор и награждение будут проходить на ежегодных отраслевых советах.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор сообщил подписчикам своего канала о создании российско-китайского центра. Он будет заниматься развитием экономических отношений и гуманитарных проектов.
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