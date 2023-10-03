03 октября 2023

Курганские власти выплатят по 300 тысяч рублей лучшим учителям и медикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , шумков вадим
Губернатор Шумков пообещал 300 тысяч почетным работникам Фото:

Педагоги, врачи и работники культуры, награжденные званием «Почетный работник Курганской области», получат от властей денежную премию в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков.

«Ввели звания „Почетный работник образования Курганской области“ и „Почетный работник здравоохранения Курганской области“, а также „Почетный работник культуры Курганской области“. Звания будут присваиваться ежегодно с единовременной выплатой в 300 000 рублей каждому», — пишет в своем telegram-канале губернатор. Решение о присвоении званий будет принимать специальная комиссия.

Шумков пообещал, что практика поощрения лучших работников будет постоянной. «Первые три заслуженных работника в указанных сферах в этом году уже отобраны», — сообщил политик. Отбор и награждение будут проходить на ежегодных отраслевых советах.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор сообщил подписчикам своего канала о создании российско-китайского центра. Он будет заниматься развитием экономических отношений и гуманитарных проектов.

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Педагоги, врачи и работники культуры, награжденные званием «Почетный работник Курганской области», получат от властей денежную премию в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков. «Ввели звания „Почетный работник образования Курганской области“ и „Почетный работник здравоохранения Курганской области“, а также „Почетный работник культуры Курганской области“. Звания будут присваиваться ежегодно с единовременной выплатой в 300 000 рублей каждому», — пишет в своем telegram-канале губернатор. Решение о присвоении званий будет принимать специальная комиссия. Шумков пообещал, что практика поощрения лучших работников будет постоянной. «Первые три заслуженных работника в указанных сферах в этом году уже отобраны», — сообщил политик. Отбор и награждение будут проходить на ежегодных отраслевых советах. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор сообщил подписчикам своего канала о создании российско-китайского центра. Он будет заниматься развитием экономических отношений и гуманитарных проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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