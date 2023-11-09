В Екатеринбурге у склада «Яндекса» выстроилась очередь из грузовиков

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На 11-м километре Серовского тракта выстроилась очередь из автомобилей у склада «Яндекса»
На 11-м километре Серовского тракта выстроилась очередь из автомобилей у склада «Яндекса» Фото:

В Екатеринбурге у склада «Яндекс. Маркета» выстроилась очередь из грузовых автомобилей. Проблема возникла из-за большого количества заказов и нехватки сотрудников.

«На 11-м километре Серовского тракта выстроилась очередь из автомобилей. Рабочие не справляются с потоком. Склад „Яндекса“ не справляется. Работают одни ворота и два сотрудника. Поставщиков наказывают за стояние в очереди. Товар приезжает вовремя, но сотрудники склада не успевают принимать продукцию», — пишет Е1.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в PR-службу «Яндекса». На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге «Яндекс. Маркет» запустил на полную мощность логоцентр площадью в пять футбольных полей. В проект вложили около миллиарда рублей. Предполагается, что свердловчане смогут получать свои товары еще быстрее.

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В Екатеринбурге у склада «Яндекс. Маркета» выстроилась очередь из грузовых автомобилей. Проблема возникла из-за большого количества заказов и нехватки сотрудников. «На 11-м километре Серовского тракта выстроилась очередь из автомобилей. Рабочие не справляются с потоком. Склад „Яндекса“ не справляется. Работают одни ворота и два сотрудника. Поставщиков наказывают за стояние в очереди. Товар приезжает вовремя, но сотрудники склада не успевают принимать продукцию», — пишет Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в PR-службу «Яндекса». На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге «Яндекс. Маркет» запустил на полную мощность логоцентр площадью в пять футбольных полей. В проект вложили около миллиарда рублей. Предполагается, что свердловчане смогут получать свои товары еще быстрее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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