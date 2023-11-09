В Екатеринбурге у склада «Яндекса» выстроилась очередь из грузовиков

09 ноября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

На 11-м километре Серовского тракта выстроилась очередь из автомобилей у склада «Яндекса» Фото: пресс-служба «Яндекса» В Екатеринбурге у склада «Яндекс. Маркета» выстроилась очередь из грузовых автомобилей. Проблема возникла из-за большого количества заказов и нехватки сотрудников. «На 11-м километре Серовского тракта выстроилась очередь из автомобилей. Рабочие не справляются с потоком. Склад „Яндекса“ не справляется. Работают одни ворота и два сотрудника. Поставщиков наказывают за стояние в очереди. Товар приезжает вовремя, но сотрудники склада не успевают принимать продукцию», — пишет Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в PR-службу «Яндекса». На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге «Яндекс. Маркет» запустил на полную мощность логоцентр площадью в пять футбольных полей. В проект вложили около миллиарда рублей. Предполагается, что свердловчане смогут получать свои товары еще быстрее.

В Екатеринбурге у склада «Яндекс. Маркета» выстроилась очередь из грузовых автомобилей. Проблема возникла из-за большого количества заказов и нехватки сотрудников. «На 11-м километре Серовского тракта выстроилась очередь из автомобилей. Рабочие не справляются с потоком. Склад „Яндекса“ не справляется. Работают одни ворота и два сотрудника. Поставщиков наказывают за стояние в очереди. Товар приезжает вовремя, но сотрудники склада не успевают принимать продукцию», — пишет Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в PR-службу «Яндекса». На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге «Яндекс. Маркет» запустил на полную мощность логоцентр площадью в пять футбольных полей. В проект вложили около миллиарда рублей. Предполагается, что свердловчане смогут получать свои товары еще быстрее.