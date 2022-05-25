«Яндекс» запустил огромные склады под Екатеринбургом. Показываем, как они выглядят внутри

26 мая 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Склады расположены на Серовском тракте Фото предоставлено пресс-службой «Яндекса» «Яндекс. Маркет» запустил на полную мощность логоцентр под Екатеринбургом (11 километр Серовского тракта) площадью в пять футбольных полей. Как рассказали в пресс-службе сервиса, в проект вложили около миллиарда рублей. Теперь жители Свердловской области смогут получать свои товары еще быстрее. «Это один из самых крупных в регионе объектов, его площадь — больше 50 тысяч квадратных метров. <…> В центре можно хранить больше 4,5 млн товаров разных категорий и размеров, обрабатывать около 100 тысяч посылок в сутки. К концу года сервис планирует увеличить мощность объекта по обработке посылок минимум втрое. Штат логистического центрf насчитывает больше 100 местных специалистов», — рассказали URA.RU в «Яндексе». «Мы открыли логистический центр в Екатеринбурге, потому что видим заметный рост интереса к Маркету со стороны местных покупателей и продавцов», — объяснил руководитель «Яндекс. Маркета» в УрФО Станислав Севостьянов. В логоцентре работают около 100 местных специалистов Фото предоставлено пресс-службой «Яндекса» На складах — товары для всего УрФО Фото предоставлено пресс-службой «Яндекса» К декабрю 2022-го сервис планирует увеличить мощность объекта по обработке посылок минимум втрое Фото предоставлено пресс-службой «Яндекса»

«Яндекс. Маркет» запустил на полную мощность логоцентр под Екатеринбургом (11 километр Серовского тракта) площадью в пять футбольных полей. Как рассказали в пресс-службе сервиса, в проект вложили около миллиарда рублей. Теперь жители Свердловской области смогут получать свои товары еще быстрее. «Это один из самых крупных в регионе объектов, его площадь — больше 50 тысяч квадратных метров. <…> В центре можно хранить больше 4,5 млн товаров разных категорий и размеров, обрабатывать около 100 тысяч посылок в сутки. К концу года сервис планирует увеличить мощность объекта по обработке посылок минимум втрое. Штат логистического центрf насчитывает больше 100 местных специалистов», — рассказали URA.RU в «Яндексе». «Мы открыли логистический центр в Екатеринбурге, потому что видим заметный рост интереса к Маркету со стороны местных покупателей и продавцов», — объяснил руководитель «Яндекс. Маркета» в УрФО Станислав Севостьянов.