Bloomberg: страны ЕС разработали запасной план для Украины

09 ноября 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Евросоюз ищет альтернативный план финансирования Украины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз рассматривает альтернативный план финансирования Украины в обход вето Венгрии. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «Страны — члены ЕС рассматривают запасной план оказания финансовой помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на текущее предложение в размере 50 миллиардов евро», — говорится в материале агентства. Отмечается, что запасной план будет включать национальные гарантии стран — членов объединения по привлечению финансирования. В статье говорится, что некоторые страны выступают за скорейшее нахождение альтернативного решения по выделению средств для Украины, чтобы усилить давление на Венгрию. Несмотря на это, Испания выступает за план долгосрочного финансирования. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что при изменении общеевропейского бюджета на период 2024—2027 годов планируется включить помощь Киеву в размере 50 миллиардов евро. Представители Венгрии и Словакии выступили против выделения такой суммы на помощь Украине, обосновав это коррумпированностью страны-получателя и неэффективностью такого формата поддержки. В Евросоюзе рассчитывают убедить венгерского премьер-министра Виктора Орбана снять вето и высвободить часть средств.

Евросоюз рассматривает альтернативный план финансирования Украины в обход вето Венгрии. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «Страны — члены ЕС рассматривают запасной план оказания финансовой помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на текущее предложение в размере 50 миллиардов евро», — говорится в материале агентства. Отмечается, что запасной план будет включать национальные гарантии стран — членов объединения по привлечению финансирования. В статье говорится, что некоторые страны выступают за скорейшее нахождение альтернативного решения по выделению средств для Украины, чтобы усилить давление на Венгрию. Несмотря на это, Испания выступает за план долгосрочного финансирования. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что при изменении общеевропейского бюджета на период 2024—2027 годов планируется включить помощь Киеву в размере 50 миллиардов евро. Представители Венгрии и Словакии выступили против выделения такой суммы на помощь Украине, обосновав это коррумпированностью страны-получателя и неэффективностью такого формата поддержки. В Евросоюзе рассчитывают убедить венгерского премьер-министра Виктора Орбана снять вето и высвободить часть средств.