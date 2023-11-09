09 ноября 2023

Президент Португалии распустил парламент

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Португалия, монастырь
Досрочные выборы в Португалии президент планирует назначить на 10 марта Фото:

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял решение распустить парламент и назначить досрочные выборы на 10 марта. Об этом сообщает португальская газета Diario de Noticias.

«Президент Республики назначит выборы на 10 марта и распустит Ассамблею Республики после утверждения государственного бюджета на 2024 год. На карту поставлена отставка премьер-министра Антониу Кошты», — говорится в сообщении.

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Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял решение распустить парламент и назначить досрочные выборы на 10 марта. Об этом сообщает португальская газета Diario de Noticias. «Президент Республики назначит выборы на 10 марта и распустит Ассамблею Республики после утверждения государственного бюджета на 2024 год. На карту поставлена отставка премьер-министра Антониу Кошты», — говорится в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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