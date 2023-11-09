Президент Португалии распустил парламент

Досрочные выборы в Португалии президент планирует назначить на 10 марта
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял решение распустить парламент и назначить досрочные выборы на 10 марта. Об этом сообщает португальская газета Diario de Noticias.
«Президент Республики назначит выборы на 10 марта и распустит Ассамблею Республики после утверждения государственного бюджета на 2024 год. На карту поставлена отставка премьер-министра Антониу Кошты», — говорится в
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!