Президент Португалии распустил парламент

10 ноября 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Досрочные выборы в Португалии президент планирует назначить на 10 марта Фото: Алена Полозова © URA.RU Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял решение распустить парламент и назначить досрочные выборы на 10 марта. Об этом сообщает португальская газета Diario de Noticias. «Президент Республики назначит выборы на 10 марта и распустит Ассамблею Республики после утверждения государственного бюджета на 2024 год. На карту поставлена отставка премьер-министра Антониу Кошты», — говорится в сообщении .

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял решение распустить парламент и назначить досрочные выборы на 10 марта. Об этом сообщает португальская газета Diario de Noticias. «Президент Республики назначит выборы на 10 марта и распустит Ассамблею Республики после утверждения государственного бюджета на 2024 год. На карту поставлена отставка премьер-министра Антониу Кошты», — говорится в сообщении.