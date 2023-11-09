«Коммерсант»: россияне стали массово игнорировать распродажи

10 ноября 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Несмотря уменьшение покупок на распродажах ритейлеры фиксируют увеличение продаж в финансовом выражении на 15% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За неделю с 1 по 7 ноября россияне совершали покупки на 4-7% реже, чем в прошлом году. Люди не дожидаются скидочных дней так как совершают крупные покупки на фоне скачков курса валют. Информация об этом следует из обзора «Чек Индекс», подготовленного оператором фискальных данных «Платформа ОФД». «Рыночная конъюнктура в этом году кардинально отличается от прошлогодней: на фоне скачков курса валют россияне совершили крупные покупки, не дожидаясь „черной пятницы“ и Дня холостяка. <…> Как следует из обзора „Чек Индекс“ <…> число покупок 1—7 ноября сократилось на 4—7% год к году», — анализируют обзор газета «Коммерсантъ». Газета отмечает, что по данным «Платформы ОФД», ритейлеры на первом этапе продаж наоборот зафиксировали увеличение продаж в финансовом выражении на 15%, что связано с ростом цен на 12-20% по сравнению с прошлым годом. Ранее телеканал РТ писал, что директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов спрогнозировал дальнейший рост объемов онлайн-торговли. Однако он отметил, что в целом ряде сегментов розница остается в приоритете.

За неделю с 1 по 7 ноября россияне совершали покупки на 4-7% реже, чем в прошлом году. Люди не дожидаются скидочных дней так как совершают крупные покупки на фоне скачков курса валют. Информация об этом следует из обзора «Чек Индекс», подготовленного оператором фискальных данных «Платформа ОФД». «Рыночная конъюнктура в этом году кардинально отличается от прошлогодней: на фоне скачков курса валют россияне совершили крупные покупки, не дожидаясь „черной пятницы“ и Дня холостяка. <…> Как следует из обзора „Чек Индекс“ <…> число покупок 1—7 ноября сократилось на 4—7% год к году», — анализируют обзор газета «Коммерсантъ». Газета отмечает, что по данным «Платформы ОФД», ритейлеры на первом этапе продаж наоборот зафиксировали увеличение продаж в финансовом выражении на 15%, что связано с ростом цен на 12-20% по сравнению с прошлым годом. Ранее телеканал РТ писал, что директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов спрогнозировал дальнейший рост объемов онлайн-торговли. Однако он отметил, что в целом ряде сегментов розница остается в приоритете.