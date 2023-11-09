Бывший пермский чиновник покинул пост в Минэке РФ

Экс-чиновник из Пермского края Ренат Бекишев покинул должность начальника департамента в Минэкономразвития РФ. Он проработал там с 2022 года.
«Ренат Бекишев покинул должность начальника департамента секторов экономики Министерства экономразвития РФ. Со 2 ноября его обязанности исполняет Михаил Каминский», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее Бекишев был заместителем министра экономического развития Пермского края.
В должности руководителя департамента федерального Минэка Бекишев работал с июня 2022 года. До этого он был заместителем руководителя департамента. По данным источников СМИ, Бекишев остался работать в Минэке, но на другой позиции.
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