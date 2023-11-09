Бывший пермский чиновник покинул пост в Минэке РФ

10 ноября 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Ренат Бекишев не работает в департаменте Минэка РФ со 2 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-чиновник из Пермского края Ренат Бекишев покинул должность начальника департамента в Минэкономразвития РФ. Он проработал там с 2022 года. «Ренат Бекишев покинул должность начальника департамента секторов экономики Министерства экономразвития РФ. Со 2 ноября его обязанности исполняет Михаил Каминский», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее Бекишев был заместителем министра экономического развития Пермского края. В должности руководителя департамента федерального Минэка Бекишев работал с июня 2022 года. До этого он был заместителем руководителя департамента. По данным источников СМИ, Бекишев остался работать в Минэке, но на другой позиции.

Экс-чиновник из Пермского края Ренат Бекишев покинул должность начальника департамента в Минэкономразвития РФ. Он проработал там с 2022 года. «Ренат Бекишев покинул должность начальника департамента секторов экономики Министерства экономразвития РФ. Со 2 ноября его обязанности исполняет Михаил Каминский», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее Бекишев был заместителем министра экономического развития Пермского края. В должности руководителя департамента федерального Минэка Бекишев работал с июня 2022 года. До этого он был заместителем руководителя департамента. По данным источников СМИ, Бекишев остался работать в Минэке, но на другой позиции.