09 ноября 2023

Бывший пермский чиновник покинул пост в Минэке РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Калинин во время интервью. Москва, чиновник, кабинет, калинин александр, руководитель, начальник, губернатор
Ренат Бекишев не работает в департаменте Минэка РФ со 2 ноября Фото:

Экс-чиновник из Пермского края Ренат Бекишев покинул должность начальника департамента в Минэкономразвития РФ. Он проработал там с 2022 года.

«Ренат Бекишев покинул должность начальника департамента секторов экономики Министерства экономразвития РФ. Со 2 ноября его обязанности исполняет Михаил Каминский», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее Бекишев был заместителем министра экономического развития Пермского края.

В должности руководителя департамента федерального Минэка Бекишев работал с июня 2022 года. До этого он был заместителем руководителя департамента. По данным источников СМИ, Бекишев остался работать в Минэке, но на другой позиции.

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Экс-чиновник из Пермского края Ренат Бекишев покинул должность начальника департамента в Минэкономразвития РФ. Он проработал там с 2022 года. «Ренат Бекишев покинул должность начальника департамента секторов экономики Министерства экономразвития РФ. Со 2 ноября его обязанности исполняет Михаил Каминский», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее Бекишев был заместителем министра экономического развития Пермского края. В должности руководителя департамента федерального Минэка Бекишев работал с июня 2022 года. До этого он был заместителем руководителя департамента. По данным источников СМИ, Бекишев остался работать в Минэке, но на другой позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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