В Сургуте хоккеисты и фигуристы остались без льда в городском спорткомплексе

10 ноября 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Спортсмены вынуждены заниматься на частной ледовой арене Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Сургуте хоккеисты и фигуристы остались без льда в городском спортивном комплексе «Олимпиец» из-за задержки подрядчика. Об этом URA.RU сообщил источник из спортивной среды города. «В „Олимпийце“ была установка по намораживанию льда. Но руководство спорткомплекса она не устраивала, и они решили ее поменять. Подрядчик должен был за лето смонтировать новое оборудование, но произошла задержка. В итоге комплекс остался вообще без льда. Старое оборудование демонтировали, а новое еще не установили. В итоге городу приходится платить миллион рублей в месяц, чтобы организовать занятия для фигуристов и хоккеистов на частной ледовой площадке», — сообщил собеседник. В администрации города подтвердили информацию, что спорткомплекс «Олимпиец» временно не может проводить тренировки на своем поле из-за монтажа оборудования и вынужден отправлять воспитанников на тренировку в ледовую арену «Титан». «В связи с логистическими трудностями поставки ряда необходимых материалов сроки исполнения обязательств по договору продлены. По состоянию на 08.11.2023 вышедшее из стоя холодильное оборудование демонтировано, выполнены необходимые работы по монтажу нового оборудования. Работы по пуско-наладке и запуску оборудования будут произведены после поставки технологических жидкостей для заправки инженерных сетей», — сообщили в мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте хоккеисты и фигуристы остались без льда в городском спортивном комплексе «Олимпиец» из-за задержки подрядчика. Об этом URA.RU сообщил источник из спортивной среды города. «В „Олимпийце“ была установка по намораживанию льда. Но руководство спорткомплекса она не устраивала, и они решили ее поменять. Подрядчик должен был за лето смонтировать новое оборудование, но произошла задержка. В итоге комплекс остался вообще без льда. Старое оборудование демонтировали, а новое еще не установили. В итоге городу приходится платить миллион рублей в месяц, чтобы организовать занятия для фигуристов и хоккеистов на частной ледовой площадке», — сообщил собеседник. В администрации города подтвердили информацию, что спорткомплекс «Олимпиец» временно не может проводить тренировки на своем поле из-за монтажа оборудования и вынужден отправлять воспитанников на тренировку в ледовую арену «Титан». «В связи с логистическими трудностями поставки ряда необходимых материалов сроки исполнения обязательств по договору продлены. По состоянию на 08.11.2023 вышедшее из стоя холодильное оборудование демонтировано, выполнены необходимые работы по монтажу нового оборудования. Работы по пуско-наладке и запуску оборудования будут произведены после поставки технологических жидкостей для заправки инженерных сетей», — сообщили в мэрии.