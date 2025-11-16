Логотип РИА URA.RU
Общество

Из-за снегопада в ХМАО сложилась опасная дорожная ситуация

16 ноября 2025 в 13:29
Пешеходов предупреждают, что во время снегопада тормозной путь автомобилей увеличивается

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Из ‑за снегопада 16 ноября в ХМАО сложились неблагоприятные погодные условия, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. Водителям настоятельно рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность при управлении автомобилем.

«В связи с ухудшением погодных условий рекомендуем автолюбителям быть особенно внимательными и осторожными. Правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не делать резких маневров при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пешеходов предупреждают, что во время снегопада тормозной путь автомобилей увеличивается, а видимость на дорогах ухудшается — это может привести к опасным ситуациям. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения быть внимательными и заботиться о своей безопасности и безопасности близких.

