Общество

Толпа подростков устроила хаос в крупном торговом центре Сургута. Видео

16 ноября 2025 в 14:43
Подростки собрались в торговом центре, предположительно, ради бесплатной сахарной ваты

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В сургутском торговом центре «Сити Молл» (ХМАО) 15 ноября наблюдалось массовое скопление подростков, об этом сообщил telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». По информации источника, подростки собрались в торговом центре, предположительно, ради бесплатной сахарной ваты. Однако пользователи социальных сетей начали распространять слухи.

 «Дети пришли за сладкой ватой, это единственная цель... Но никто не может написать об этом, они все распускают слухи, которые могут повлечь за собой реальные последствия, но, видимо, не осознают это», — отметили в паблике.

Авторы видеозаписей, размещенных в соцсетях, не дали никаких пояснений относительно происходящего. В результате отсутствие достоверной информации спровоцировало волну домыслов в онлайн-пространстве.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по ХМАО и Сургуту. Ответ ожидается.

 

