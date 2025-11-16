В сургутском торговом центре «Сити Молл» (ХМАО) 15 ноября наблюдалось массовое скопление подростков, об этом сообщил telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». По информации источника, подростки собрались в торговом центре, предположительно, ради бесплатной сахарной ваты. Однако пользователи социальных сетей начали распространять слухи.

«Дети пришли за сладкой ватой, это единственная цель... Но никто не может написать об этом, они все распускают слухи, которые могут повлечь за собой реальные последствия, но, видимо, не осознают это», — отметили в паблике.