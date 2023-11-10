В Курганскую область едет губернатор ЯНАО Артюхов

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 10 ноября приедет в Курганскую область с рабочим визитом, во время которого встретится с главой региона Вадимом Шумковым. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. В правительстве ЯНАО информацию URA.RU подтвердили.
«В Курган Артюхов приедет посмотреть, как курганские власти использовали средства, выделенные ЯНАО. Ему покажут отремонтированные школы», — рассказал источник.
URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу правительства Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. В пресс-службе правительства ЯНАО URA.RU информацию подтвердили. «Планируется посещение социальных и культурных объектов, встреча с губернатором Курганской области», — рассказали представители правительства.
Ранее правительство Ямало-Ненецкого автономного округа выделило Курганской области субсидию в размере 450 млн рублей. Деньги направили на строительство и ремонт социальных объектов. В прошлом году Шумков благодарил коллег из ЯНАО за помощь в модернизации детских оздоровительных лагерей Курганской области.
Обновлено в 12:45 по уральскому времени. В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU также подтвердили, что поездка была запланирована
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