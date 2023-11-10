В Курганскую область едет губернатор ЯНАО Артюхов

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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, артюхов дмитрий
Губернатор Дмитрий Артюхов планирует посетить Курганскую область 10 ноября Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 10 ноября приедет в Курганскую область с рабочим визитом, во время которого встретится с главой региона Вадимом Шумковым. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. В правительстве ЯНАО информацию URA.RU подтвердили.

«В Курган Артюхов приедет посмотреть, как курганские власти использовали средства, выделенные ЯНАО. Ему покажут отремонтированные школы», — рассказал источник.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу правительства Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. В пресс-службе правительства ЯНАО URA.RU информацию подтвердили. «Планируется посещение социальных и культурных объектов, встреча с губернатором Курганской области», — рассказали представители правительства.

Ранее правительство Ямало-Ненецкого автономного округа выделило Курганской области субсидию в размере 450 млн рублей. Деньги направили на строительство и ремонт социальных объектов. В прошлом году Шумков благодарил коллег из ЯНАО за помощь в модернизации детских оздоровительных лагерей Курганской области.

Обновлено в 12:45 по уральскому времени. В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU также подтвердили, что поездка была запланирована

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 10 ноября приедет в Курганскую область с рабочим визитом, во время которого встретится с главой региона Вадимом Шумковым. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. В правительстве ЯНАО информацию URA.RU подтвердили. «В Курган Артюхов приедет посмотреть, как курганские власти использовали средства, выделенные ЯНАО. Ему покажут отремонтированные школы», — рассказал источник. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу правительства Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. В пресс-службе правительства ЯНАО URA.RU информацию подтвердили. «Планируется посещение социальных и культурных объектов, встреча с губернатором Курганской области», — рассказали представители правительства. Ранее правительство Ямало-Ненецкого автономного округа выделило Курганской области субсидию в размере 450 млн рублей. Деньги направили на строительство и ремонт социальных объектов. В прошлом году Шумков благодарил коллег из ЯНАО за помощь в модернизации детских оздоровительных лагерей Курганской области. Обновлено в 12:45 по уральскому времени. В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU также подтвердили, что поездка была запланирована
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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