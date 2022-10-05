Власти намерены провести масштабную модернизацию курганских детских лагерей

Благодаря новым мерам поддержки в оздоровительных лагерях появится 620 новых мест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На модернизацию системы детских оздоровительных лагерей Курганской области (2022—2023 гг.) планируют выделить 380 млн рублей. Такую программу в рамках проведения попечительского совета подписал губернатор региона Вадим Шумков 5 октября, передает пресс-служба правительства области.

«Впервые будут приведены в порядок сразу восемь детских загородных лагерей. Это даст 620 новых мест детского отдыха и оздоровления и почти 800 мест будут кардинально улучшены», — написано в telegram-канале правительства региона. В мессенджере со своего аккаунта Шумков выразил благодарность всем причастным: «Спасибо всем, кто поддержал инициативу, особенно коллегам из ЯНАО».

Денежные средства будут направлены на модернизацию лагеря им. К. Мяготина, областного лицея для одаренных детей, культурно-оздоровительного комплекса «Космос» и санаторно-оздоровительного лагеря «Зеркальный». Также под модернизацию попадают лагерь «Красные орлы» (Катайский округ), лагерь «Лесная республика» (Каргопольский округ), лагерь «Салют» (город Шадринск) и детско-юношеский центр в Варгашах.

О желании властей модернизировать детские лагеря Курганской области стало известно в конце июля. Планировалось, что масштабная программа реорганизации учреждений отдыха будет состоять из двух этапов.