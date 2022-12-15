Курганская область получит от властей Ямала больше денег

15 декабря 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Региону выделят 450 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа выделит Курганской области субсидию в размере 450 млн рублей, что на 100 млн рублей больше, чем планировалось. Соответствующие поправки приняли депутаты заксобрания ЯНАО. «Ямал даст Курганской области на 100 млн рублей больше, чем планировалось. Зауралье получит от нефтегазового соседа субсидию в 450 млн рублей. Об этом свидетельствуют поправки, которые сегодня, 15 декабря, депутаты Заксобрания Ямала приняли на очередном заседании», — указано в сообщении, размещенном на сайте «Новый день». В издании отметили, что рост субсидии связан с дополнительными доходами бюджета округа. Ранее Курганской области помимо Ямала финансовую помощь также оказывала Тюменская область. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, эти средства помогают построить новые объекты.

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа выделит Курганской области субсидию в размере 450 млн рублей, что на 100 млн рублей больше, чем планировалось. Соответствующие поправки приняли депутаты заксобрания ЯНАО. «Ямал даст Курганской области на 100 млн рублей больше, чем планировалось. Зауралье получит от нефтегазового соседа субсидию в 450 млн рублей. Об этом свидетельствуют поправки, которые сегодня, 15 декабря, депутаты Заксобрания Ямала приняли на очередном заседании», — указано в сообщении, размещенном на сайте «Новый день». В издании отметили, что рост субсидии связан с дополнительными доходами бюджета округа. Ранее Курганской области помимо Ямала финансовую помощь также оказывала Тюменская область. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, эти средства помогают построить новые объекты.