Челябинские силовики отказали в рабочих квотах иностранцам

МВД по Челябинской области отказали в 12 заявках на рабочие квоты иностранцам

10 ноября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Разрешение на работу иностранным гражданам в России выдается по строгой квоте (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинские силовики 9 ноября отказали в выдаче рабочих квот по заявкам 12 иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Комиссией Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области рассмотрено 12 заявок-анкет иностранных граждан о выделении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание. Положительные решения не приняты», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что в регионе на 2023 год установлена квота в размере 100 единиц. Всего с начала года рассмотрено 325 заявок-анкет, выделено 20 квот, остаток 80 квот. Ранее URA.RU сообщало, что все 20 заявлений мигрантов о разрешении жить в России отклонены. Таковы итоги прошедшего 9 октября заседания комиссии по распределению квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание.

Челябинские силовики 9 ноября отказали в выдаче рабочих квот по заявкам 12 иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Комиссией Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области рассмотрено 12 заявок-анкет иностранных граждан о выделении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание. Положительные решения не приняты», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что в регионе на 2023 год установлена квота в размере 100 единиц. Всего с начала года рассмотрено 325 заявок-анкет, выделено 20 квот, остаток 80 квот. Ранее URA.RU сообщало, что все 20 заявлений мигрантов о разрешении жить в России отклонены. Таковы итоги прошедшего 9 октября заседания комиссии по распределению квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание.