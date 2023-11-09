09 ноября 2023

Челябинские силовики отказали в рабочих квотах иностранцам

МВД по Челябинской области отказали в 12 заявках на рабочие квоты иностранцам
© Служба новостей «URA.RU»
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Разрешение на работу иностранным гражданам в России выдается по строгой квоте (фото из архива) Фото:

Челябинские силовики 9 ноября отказали в выдаче рабочих квот по заявкам 12 иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Комиссией Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области рассмотрено 12 заявок-анкет иностранных граждан о выделении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание. Положительные решения не приняты», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что в регионе на 2023 год установлена квота в размере 100 единиц. Всего с начала года рассмотрено 325 заявок-анкет, выделено 20 квот, остаток 80 квот.

Ранее URA.RU сообщало, что все 20 заявлений мигрантов о разрешении жить в России отклонены. Таковы итоги прошедшего 9 октября заседания комиссии по распределению квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание.

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Челябинские силовики 9 ноября отказали в выдаче рабочих квот по заявкам 12 иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Комиссией Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области рассмотрено 12 заявок-анкет иностранных граждан о выделении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание. Положительные решения не приняты», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что в регионе на 2023 год установлена квота в размере 100 единиц. Всего с начала года рассмотрено 325 заявок-анкет, выделено 20 квот, остаток 80 квот. Ранее URA.RU сообщало, что все 20 заявлений мигрантов о разрешении жить в России отклонены. Таковы итоги прошедшего 9 октября заседания комиссии по распределению квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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