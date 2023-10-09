Челябинские силовики отклонили все заявки мигрантов на проживание в РФ

09 октября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

В Челябинской области ужесточают требования к исполнению миграционного законодательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все 20 заявлений мигрантов о разрешении жить в России отклонены. Таковы итоги прошедшего 9 октября заседания комиссии по распределению квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Комиссия принимает решения о выделении, либо отказе в выделении квоты по результатам рассмотрения заявки-анкеты иностранного гражданина или лица без гражданства. Рассмотрено 20 заявок-анкет о выделении квоты, положительные решения не приняты. Всего с начала года рассмотрено 260 заявок-анкет, выделено 19 квот, остаток — 81 квота», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сейчас в регионе продолжается операция «Нелегал — 2023». Силовики массово проверяют места концентрации иностранных граждан. Только 8 октября было выявлено 75 нарушителей миграционного законодательства. Трех мигрантов выдворят из страны, еще 15 запретили приезжать в Россию.

Все 20 заявлений мигрантов о разрешении жить в России отклонены. Таковы итоги прошедшего 9 октября заседания комиссии по распределению квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Комиссия принимает решения о выделении, либо отказе в выделении квоты по результатам рассмотрения заявки-анкеты иностранного гражданина или лица без гражданства. Рассмотрено 20 заявок-анкет о выделении квоты, положительные решения не приняты. Всего с начала года рассмотрено 260 заявок-анкет, выделено 19 квот, остаток — 81 квота», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сейчас в регионе продолжается операция «Нелегал — 2023». Силовики массово проверяют места концентрации иностранных граждан. Только 8 октября было выявлено 75 нарушителей миграционного законодательства. Трех мигрантов выдворят из страны, еще 15 запретили приезжать в Россию.