Челябинские силовики отклонили все заявки мигрантов на проживание в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, уфмс, гастарбайтеры
В Челябинской области ужесточают требования к исполнению миграционного законодательства Фото:

Все 20 заявлений мигрантов о разрешении жить в России отклонены. Таковы итоги прошедшего 9 октября заседания комиссии по распределению квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Комиссия принимает решения о выделении, либо отказе в выделении квоты по результатам рассмотрения заявки-анкеты иностранного гражданина или лица без гражданства. Рассмотрено 20 заявок-анкет о выделении квоты, положительные решения не приняты. Всего с начала года рассмотрено 260 заявок-анкет, выделено 19 квот, остаток — 81 квота», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в регионе продолжается операция «Нелегал — 2023». Силовики массово проверяют места концентрации иностранных граждан. Только 8 октября было выявлено 75 нарушителей миграционного законодательства. Трех мигрантов выдворят из страны, еще 15 запретили приезжать в Россию.

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Все 20 заявлений мигрантов о разрешении жить в России отклонены. Таковы итоги прошедшего 9 октября заседания комиссии по распределению квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Комиссия принимает решения о выделении, либо отказе в выделении квоты по результатам рассмотрения заявки-анкеты иностранного гражданина или лица без гражданства. Рассмотрено 20 заявок-анкет о выделении квоты, положительные решения не приняты. Всего с начала года рассмотрено 260 заявок-анкет, выделено 19 квот, остаток — 81 квота», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сейчас в регионе продолжается операция «Нелегал — 2023». Силовики массово проверяют места концентрации иностранных граждан. Только 8 октября было выявлено 75 нарушителей миграционного законодательства. Трех мигрантов выдворят из страны, еще 15 запретили приезжать в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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