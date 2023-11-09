Спикер думы Екатеринбурга вмешалась в протест против стройки, где участвует Козицын

Анна Гурарий отреагировала на конфликт вокруг застройки парка 50-летия ВЛКСМ

10 ноября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

По словам Анны Гурарий, мэрия и резиденция губернатора не просили ее включаться в конфликтную историю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В конфликте вокруг строительства корпуса единственного в УрФО училища олимпийского резерва и спорткомплекса у парка 50-летия ВЛКСМ новый участник — недавно избранный спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий. Ее первый прием граждан стал площадкой для переговоров между чиновниками мэрии, дирекцией училища и недовольными активистами. Спорный участок на ул. Чкалова-Шаумяна формально не относится к парку — в 2017-м свердловское мингосимущества передало его училищу. В сентябре 2023-го городская комиссия по правилам землепользования и застройки одобрила изменение статуса земли с ТОП-1 (парки) на Ц-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Затем горадминистрация вынесла проект постановления на общественные обсуждения. 284 участника высказались против (за — 132), но их замечания отклонили. Участок, который планируется застроить, выглядит так. Рядом с ним — действующие корпуса училища (их хотят снести) Скриншот с «Яндекс. Карты» Проект курируется на самом высоком уровне. В ноябре 2022-го губернатор Евгений Куйвашев и миллиардер Андрей Козицын — экс-гендиректор УГМК — «приняли решение о проектировании здания общежития ГАПОУ СО „УОР №1“ с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром», сказано в письме директора училища Сергея Степанова на имя начальника Главархитектуры Руслана Габдрахманова. А в 2017 году задумку модернизировать объект презентовали тогдашнему министру спорта РФ Виталию Мутко. Уже после обсуждений на сайте мэрии Гурарий получила коллективное обращение с 705 подписями. И поняла, что невозможно не отреагировать. По одной из обсуждающийся в кулуарах городской власти версий, Гурарий решила не повторять ошибку руководства предыдущей думы, которое пропустило протесты в сквере у драмтеатра против строительства храма, вышедшие на федеральный уровень. На встречу Степанов пришел вместе с проектировщиками и спортсменами, активисты были в составе четырех человек. Плюс не имевший приглашения депутат-«яблочник» Константин Киселев, как известно, зарабатывающий на таких протестах как минимум политические очки. От мэрии пришла замначальника Главархитектуры Марина Мацкова. Она дала понять, что ключевую роль в этой теме играет все-таки областная власть (ведь земля ее). Константину Киселеву Гурарий (они были соперниками на выборах) не давала вклиниваться в беседу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Светлана Василенко, проживающая в районе с 1979 года, сказала, что «мы сейчас имеем жалкие остатки парка»: «Ни один парк так не страдал. От него четвертый раз отгрызают кусок». И задалась вопросом, на каком основании эту территорию в 2005 году вывели из статуса особо охраняемой. Она и ее товарищи предложили перенести стройку в Новокольцовский (там объекты несостоявшейся Универсиады), цыганский поселок или на место соседнего теннисного центра. Степанов выступил категорически против, и вообще обозначил, что, если отказываться от текущего плана, то новое училище не появится еще лет 20 (а «жить» в действующих зданиях, которые предполагается снести, все тяжелее). Также он подчеркнул, что новой спортивной инфраструктурой, как и сейчас, смогут пользоваться все горожане. Споры длились более полутора часов. Депутат Алексей Смирнов (он, сотрудник УГМК, представлял на встрече не Козицына, а свой округ №3) предложил в поисках компромисса создать рабочую группу. Гурарий, модерировавшей дискуссию, идея понравилась — на этом и разошлись. Кто войдет в эту группу, пока неясно. Скорее всего, представители мэрии, думы, училища, недовольных горожан и МУГИСО. Общественник Владислав Постников — постоянный участник «зеленых» протестов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Светлана Василенко заявила, что местные жители опасаются, что в парке в итоге построят жилье или коммерческую недвижимость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гурарий показала, в каких условиях молодые спортсмены живут сейчас Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конфликте вокруг строительства корпуса единственного в УрФО училища олимпийского резерва и спорткомплекса у парка 50-летия ВЛКСМ новый участник — недавно избранный спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий. Ее первый прием граждан стал площадкой для переговоров между чиновниками мэрии, дирекцией училища и недовольными активистами. Спорный участок на ул. Чкалова-Шаумяна формально не относится к парку — в 2017-м свердловское мингосимущества передало его училищу. В сентябре 2023-го городская комиссия по правилам землепользования и застройки одобрила изменение статуса земли с ТОП-1 (парки) на Ц-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Затем горадминистрация вынесла проект постановления на общественные обсуждения. 284 участника высказались против (за — 132), но их замечания отклонили. Проект курируется на самом высоком уровне. В ноябре 2022-го губернатор Евгений Куйвашев и миллиардер Андрей Козицын — экс-гендиректор УГМК — «приняли решение о проектировании здания общежития ГАПОУ СО „УОР №1“ с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром», сказано в письме директора училища Сергея Степанова на имя начальника Главархитектуры Руслана Габдрахманова. А в 2017 году задумку модернизировать объект презентовали тогдашнему министру спорта РФ Виталию Мутко. Уже после обсуждений на сайте мэрии Гурарий получила коллективное обращение с 705 подписями. И поняла, что невозможно не отреагировать. По одной из обсуждающийся в кулуарах городской власти версий, Гурарий решила не повторять ошибку руководства предыдущей думы, которое пропустило протесты в сквере у драмтеатра против строительства храма, вышедшие на федеральный уровень. На встречу Степанов пришел вместе с проектировщиками и спортсменами, активисты были в составе четырех человек. Плюс не имевший приглашения депутат-«яблочник» Константин Киселев, как известно, зарабатывающий на таких протестах как минимум политические очки. От мэрии пришла замначальника Главархитектуры Марина Мацкова. Она дала понять, что ключевую роль в этой теме играет все-таки областная власть (ведь земля ее). Светлана Василенко, проживающая в районе с 1979 года, сказала, что «мы сейчас имеем жалкие остатки парка»: «Ни один парк так не страдал. От него четвертый раз отгрызают кусок». И задалась вопросом, на каком основании эту территорию в 2005 году вывели из статуса особо охраняемой. Она и ее товарищи предложили перенести стройку в Новокольцовский (там объекты несостоявшейся Универсиады), цыганский поселок или на место соседнего теннисного центра. Степанов выступил категорически против, и вообще обозначил, что, если отказываться от текущего плана, то новое училище не появится еще лет 20 (а «жить» в действующих зданиях, которые предполагается снести, все тяжелее). Также он подчеркнул, что новой спортивной инфраструктурой, как и сейчас, смогут пользоваться все горожане. Споры длились более полутора часов. Депутат Алексей Смирнов (он, сотрудник УГМК, представлял на встрече не Козицына, а свой округ №3) предложил в поисках компромисса создать рабочую группу. Гурарий, модерировавшей дискуссию, идея понравилась — на этом и разошлись. Кто войдет в эту группу, пока неясно. Скорее всего, представители мэрии, думы, училища, недовольных горожан и МУГИСО.