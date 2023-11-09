В Салехарде состоялось торжественное открытие памятника участковому

В Салехарде 10 ноября открыли памятник участковому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) в День сотрудника органов внутренних дел (отмечается 10 ноября) прошло торжественное открытие памятника участковому уполномоченному. Об этом сообщил глава администрации окружной столицы Алексей Титовский.

«В год 100-летия службы участковых уполномоченных полиции, в день сотрудников органов внутренних дел России открыли в Салехарде памятник участковому. Прообразом для скульптуры послужил ветеран Великой Отечественной войны Николай Шакуров, который годы своей трудовой деятельности посвятил работе участковым», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.

На открытии присутствовали руководитель окружного УМВД генерал-майор полиции Сергей Костенко, его заместитель полковник полиции Алексей Черняк и другие сотрудники. Также присутствовал руководитель управления СУ СКР по ЯНАО генерал-майор юстиции Андрей Егоров.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде открыли памятник героям спецоперации. Он установлен в Парке Победы.