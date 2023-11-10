В Челябинске дорожники усилят работу из-за ночных дождей и заморозков

В Челябинске дорожники готовы к температурам ниже нуля и дождям, которые ожидаются в ночь на 11 ноября. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.
«По данным гидрометцентра, в ночь на 11 ноября в Челябинске ожидается понижение температуры до минус одного градуса и дожди. Подрядные организации, оказывающие услуги по содержанию улично-дорожной сети, при необходимости будут обрабатывать дороги противогололедными материалами», — уточнили в пресс-службе.
Как уточнили в комитете, посыпать антигололедными реагентами будут опасные участки. В том числе спуски, подъемы, мостовые сооружения и перекрестки.
Все выходные с 11 по 12 ноября в Челябинске и области ожидаются дожди. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся в понедельник, 13 ноября.
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