В Челябинске дорожники усилят работу из-за ночных дождей и заморозков

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Гололед.Челябинск, погода, гололед, климат, лед
Челябинские дорожники готовы бороться с гололедом в ночь на 11 ноября Фото:

В Челябинске дорожники готовы к температурам ниже нуля и дождям, которые ожидаются в ночь на 11 ноября. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

«По данным гидрометцентра, в ночь на 11 ноября в Челябинске ожидается понижение температуры до минус одного градуса и дожди. Подрядные организации, оказывающие услуги по содержанию улично-дорожной сети, при необходимости будут обрабатывать дороги противогололедными материалами», — уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в комитете, посыпать антигололедными реагентами будут опасные участки. В том числе спуски, подъемы, мостовые сооружения и перекрестки.

Все выходные с 11 по 12 ноября в Челябинске и области ожидаются дожди. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся в понедельник, 13 ноября.

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В Челябинске дорожники готовы к температурам ниже нуля и дождям, которые ожидаются в ночь на 11 ноября. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города. «По данным гидрометцентра, в ночь на 11 ноября в Челябинске ожидается понижение температуры до минус одного градуса и дожди. Подрядные организации, оказывающие услуги по содержанию улично-дорожной сети, при необходимости будут обрабатывать дороги противогололедными материалами», — уточнили в пресс-службе. Как уточнили в комитете, посыпать антигололедными реагентами будут опасные участки. В том числе спуски, подъемы, мостовые сооружения и перекрестки. Все выходные с 11 по 12 ноября в Челябинске и области ожидаются дожди. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся в понедельник, 13 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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