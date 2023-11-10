В Челябинске дорожники усилят работу из-за ночных дождей и заморозков

10 ноября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Челябинские дорожники готовы бороться с гололедом в ночь на 11 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске дорожники готовы к температурам ниже нуля и дождям, которые ожидаются в ночь на 11 ноября. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города. «По данным гидрометцентра, в ночь на 11 ноября в Челябинске ожидается понижение температуры до минус одного градуса и дожди. Подрядные организации, оказывающие услуги по содержанию улично-дорожной сети, при необходимости будут обрабатывать дороги противогололедными материалами», — уточнили в пресс-службе. Как уточнили в комитете, посыпать антигололедными реагентами будут опасные участки. В том числе спуски, подъемы, мостовые сооружения и перекрестки. Все выходные с 11 по 12 ноября в Челябинске и области ожидаются дожди. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся в понедельник, 13 ноября.

В Челябинске дорожники готовы к температурам ниже нуля и дождям, которые ожидаются в ночь на 11 ноября. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города. «По данным гидрометцентра, в ночь на 11 ноября в Челябинске ожидается понижение температуры до минус одного градуса и дожди. Подрядные организации, оказывающие услуги по содержанию улично-дорожной сети, при необходимости будут обрабатывать дороги противогололедными материалами», — уточнили в пресс-службе. Как уточнили в комитете, посыпать антигололедными реагентами будут опасные участки. В том числе спуски, подъемы, мостовые сооружения и перекрестки. Все выходные с 11 по 12 ноября в Челябинске и области ожидаются дожди. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся в понедельник, 13 ноября.