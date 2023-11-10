ВС России разбомбили военные аэродромы Украины

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock, сбойка
ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по аэродромам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

«ВС РФ за неделю нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре», — говорится в сообщении министерства. Там отмечается, что российские военные также атаковали арсеналы и места хранения боеприпасов, а также технике и скоплениям украинских военнослужащих.

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Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам Украины. Об этом сообщили в Минобороны. «ВС РФ за неделю нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре», — говорится в сообщении министерства. Там отмечается, что российские военные также атаковали арсеналы и места хранения боеприпасов, а также технике и скоплениям украинских военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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