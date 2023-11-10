Армия и оружие ВС России разбомбили военные аэродромы Украины 10 ноября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 + ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по аэродромам Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам Украины. Об этом сообщили в Минобороны. «ВС РФ за неделю нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре», — говорится в сообщении министерства. Там отмечается, что российские военные также атаковали арсеналы и места хранения боеприпасов, а также технике и скоплениям украинских военнослужащих. Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам Украины. Об этом сообщили в Минобороны. «ВС РФ за неделю нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре», — говорится в сообщении министерства. Там отмечается, что российские военные также атаковали арсеналы и места хранения боеприпасов, а также технике и скоплениям украинских военнослужащих. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям