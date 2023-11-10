ВС России разбомбили военные аэродромы Украины

ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по аэродромам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
«ВС РФ за неделю нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре», — говорится в сообщении министерства. Там отмечается, что российские военные также атаковали арсеналы и места хранения боеприпасов, а также технике и скоплениям украинских военнослужащих.
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