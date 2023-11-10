Россия утвердила правила выплаты компенсаций иностранным холдингам

В России утверждены правила выплаты компенсаций иностранным холдингам
В России утверждены новые правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в случае приостановки их прав в отношении крупных компаний. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.
«Утверждены правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в период приостановления их прав в отношении крупных компаний», —
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