Россия утвердила правила выплаты компенсаций иностранным холдингам

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В России утверждены правила выплаты компенсаций иностранным холдингам Фото:

В России утверждены новые правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в случае приостановки их прав в отношении крупных компаний. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

«Утверждены правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в период приостановления их прав в отношении крупных компаний», — говорится в тексте постановления. Отмечается, что компенсация будет предоставлена холдингам, которые относятся к экономически значимым организациям, и ее размер будет определяться на основе долей владения акциями и их рыночной стоимости.

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В России утверждены новые правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в случае приостановки их прав в отношении крупных компаний. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов. «Утверждены правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в период приостановления их прав в отношении крупных компаний», — говорится в тексте постановления. Отмечается, что компенсация будет предоставлена холдингам, которые относятся к экономически значимым организациям, и ее размер будет определяться на основе долей владения акциями и их рыночной стоимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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