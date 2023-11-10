Экономика Бизнес Россия утвердила правила выплаты компенсаций иностранным холдингам 10 ноября 2023 в 22:29 Размер текста - 17 + В России утверждены правила выплаты компенсаций иностранным холдингам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России утверждены новые правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в случае приостановки их прав в отношении крупных компаний. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов. «Утверждены правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в период приостановления их прав в отношении крупных компаний», — говорится в тексте постановления. Отмечается, что компенсация будет предоставлена холдингам, которые относятся к экономически значимым организациям, и ее размер будет определяться на основе долей владения акциями и их рыночной стоимости. В России утверждены новые правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в случае приостановки их прав в отношении крупных компаний. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов. «Утверждены правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в период приостановления их прав в отношении крупных компаний», — говорится в тексте постановления. Отмечается, что компенсация будет предоставлена холдингам, которые относятся к экономически значимым организациям, и ее размер будет определяться на основе долей владения акциями и их рыночной стоимости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям