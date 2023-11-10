Двух подростков-мигрантов выдворят из РФ за избиение прохожих

10 ноября 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

У участников «азербайджанской мафии» были проблемы с регистрацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Двух молодых мигрантов выдворят из России из-за нападения на прохожих и проблем с регистрацией. Об этом рассказали в объединенной пресс-службу судов Санкт-Петербурга. «Суд вынес приговор двум участникам „азербайджанской мафии“ в Петербурге. Фигурантов выдворят из России из-за проблем с регистрационным учетом», — передает сообщение пресс-службы « Газета.ру ». Там добавили, что один из подростков приехал в гости к родственнику в июне, но его регистрационный срок истек в сентябре, тогда как он должен был вернуться домой, чтобы окончить школу. Второй мигрант приехал к своему отцу. Оказалось, что подросток не закончил девятый класс на родине, а его отец утверждает, что не знал о необходимости зарегистрировать сына. Молодых людей оштрафуют на 5000 рублей и отправят в Центр временного содержания иностранных граждан, после чего они будут отправлены обратно на родину, заключили в пресс-службе. Двое приезжих привлекли внимание правоохранительных органов после появления видео, на которых они нападали на жителей Санкт-Петербурга. Школьники провоцировали конфликты и называли себя «азербайджанской мафией». Расследование дела продолжается.

Двух молодых мигрантов выдворят из России из-за нападения на прохожих и проблем с регистрацией. Об этом рассказали в объединенной пресс-службу судов Санкт-Петербурга. «Суд вынес приговор двум участникам „азербайджанской мафии“ в Петербурге. Фигурантов выдворят из России из-за проблем с регистрационным учетом», — передает сообщение пресс-службы «Газета.ру». Там добавили, что один из подростков приехал в гости к родственнику в июне, но его регистрационный срок истек в сентябре, тогда как он должен был вернуться домой, чтобы окончить школу. Второй мигрант приехал к своему отцу. Оказалось, что подросток не закончил девятый класс на родине, а его отец утверждает, что не знал о необходимости зарегистрировать сына. Молодых людей оштрафуют на 5000 рублей и отправят в Центр временного содержания иностранных граждан, после чего они будут отправлены обратно на родину, заключили в пресс-службе. Двое приезжих привлекли внимание правоохранительных органов после появления видео, на которых они нападали на жителей Санкт-Петербурга. Школьники провоцировали конфликты и называли себя «азербайджанской мафией». Расследование дела продолжается.