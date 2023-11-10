Пшеничная мука, яйца и молочные продукты исчезли из магазинов Газы

В магазинах Газы закончились молоко, рис, пшеничная мука и другие продукты первой необходимости. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
«Некоторые основные продукты питания, такие как рис и растительное масло, на рынке практически закончились. Другие товары, включая пшеничную муку, молочные продукты, яйца и минеральную воду, исчезли с полок магазинов по всей Газе за последние два дня», — сказано в документе, передают РИА Новости.
В отчете отметили, что продовольственный дефицит наблюдается по всей Газе, включая южные и северные территории. Там, люди часами выстраиваются в очередь перед пекарнями, где они подвергаются авиаударам.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страдания палестинцев, живущих в Газе, не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС. При этом израильский лидер твердо пообещал продолжить военную операцию против палестинских террористов.
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