10 ноября 2023

Пшеничная мука, яйца и молочные продукты исчезли из магазинов Газы

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
В ООН заявили о возникшем продуктовом кризисе в Газе, где не прекращаются боевые действия Фото:
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В магазинах Газы закончились молоко, рис, пшеничная мука и другие продукты первой необходимости. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Некоторые основные продукты питания, такие как рис и растительное масло, на рынке практически закончились. Другие товары, включая пшеничную муку, молочные продукты, яйца и минеральную воду, исчезли с полок магазинов по всей Газе за последние два дня», — сказано в документе, передают РИА Новости.

В отчете отметили, что продовольственный дефицит наблюдается по всей Газе, включая южные и северные территории. Там, люди часами выстраиваются в очередь перед пекарнями, где они подвергаются авиаударам.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страдания палестинцев, живущих в Газе, не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС. При этом израильский лидер твердо пообещал продолжить военную операцию против палестинских террористов.

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В магазинах Газы закончились молоко, рис, пшеничная мука и другие продукты первой необходимости. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). «Некоторые основные продукты питания, такие как рис и растительное масло, на рынке практически закончились. Другие товары, включая пшеничную муку, молочные продукты, яйца и минеральную воду, исчезли с полок магазинов по всей Газе за последние два дня», — сказано в документе, передают РИА Новости. В отчете отметили, что продовольственный дефицит наблюдается по всей Газе, включая южные и северные территории. Там, люди часами выстраиваются в очередь перед пекарнями, где они подвергаются авиаударам. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страдания палестинцев, живущих в Газе, не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС. При этом израильский лидер твердо пообещал продолжить военную операцию против палестинских террористов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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