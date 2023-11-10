Пшеничная мука, яйца и молочные продукты исчезли из магазинов Газы

11 ноября 2023 в 01:49 Размер текста - 17 +

В ООН заявили о возникшем продуктовом кризисе в Газе, где не прекращаются боевые действия Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В магазинах Газы закончились молоко, рис, пшеничная мука и другие продукты первой необходимости. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). «Некоторые основные продукты питания, такие как рис и растительное масло, на рынке практически закончились. Другие товары, включая пшеничную муку, молочные продукты, яйца и минеральную воду, исчезли с полок магазинов по всей Газе за последние два дня», — сказано в документе, передают РИА Новости. В отчете отметили, что продовольственный дефицит наблюдается по всей Газе, включая южные и северные территории. Там, люди часами выстраиваются в очередь перед пекарнями, где они подвергаются авиаударам. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страдания палестинцев, живущих в Газе, не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС. При этом израильский лидер твердо пообещал продолжить военную операцию против палестинских террористов.

В магазинах Газы закончились молоко, рис, пшеничная мука и другие продукты первой необходимости. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). «Некоторые основные продукты питания, такие как рис и растительное масло, на рынке практически закончились. Другие товары, включая пшеничную муку, молочные продукты, яйца и минеральную воду, исчезли с полок магазинов по всей Газе за последние два дня», — сказано в документе, передают РИА Новости. В отчете отметили, что продовольственный дефицит наблюдается по всей Газе, включая южные и северные территории. Там, люди часами выстраиваются в очередь перед пекарнями, где они подвергаются авиаударам. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страдания палестинцев, живущих в Газе, не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС. При этом израильский лидер твердо пообещал продолжить военную операцию против палестинских террористов.