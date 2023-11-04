Politico: Конгресс США обсуждает варианты наказания Израиля за удары по Газе

05 ноября 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

В Конгрессе задумались о наказании Израиля за удары по гражданским Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Конгрессмены от демократической партии США задумались о наказании Израиля за тактику нанесения ударов по Газе, в результате которой гибнут мирные палестинцы. Об пишет американское издание Politico со ссылкой на анонимный источник в Конгрессе. «С самого начала конфликта США задавали Израилю вопросы об их целях и способах их достижения и призывали их избегать причинения вреда гражданскому населению. Однако, сегодня мы видим обратное», — приводит слова источника американское издание. В качестве одной из мер воздействия на Израиль, конгрессмены предлагают прекращение поставок военной помощи от США. Также рассматривается вариант ее существенного сокращения. По данным издания, ранее администрация президента США Джо Байдена потребовала от Израиля объяснить причины недавнего удара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Тогда от израильских ракет пострадали десятки мирных граждан. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страдания палестинцев, живущих в Газе, не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС. При этом израильский лидер твердо пообещал продолжить военную операцию против палестинских террористов «до полного их уничтожения».

Конгрессмены от демократической партии США задумались о наказании Израиля за тактику нанесения ударов по Газе, в результате которой гибнут мирные палестинцы. Об пишет американское издание Politico со ссылкой на анонимный источник в Конгрессе. «С самого начала конфликта США задавали Израилю вопросы об их целях и способах их достижения и призывали их избегать причинения вреда гражданскому населению. Однако, сегодня мы видим обратное», — приводит слова источника американское издание. В качестве одной из мер воздействия на Израиль, конгрессмены предлагают прекращение поставок военной помощи от США. Также рассматривается вариант ее существенного сокращения. По данным издания, ранее администрация президента США Джо Байдена потребовала от Израиля объяснить причины недавнего удара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Тогда от израильских ракет пострадали десятки мирных граждан. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страдания палестинцев, живущих в Газе, не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС. При этом израильский лидер твердо пообещал продолжить военную операцию против палестинских террористов «до полного их уничтожения».