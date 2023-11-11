ЦАХАЛ ликвидировал боевика, который удерживал в заложниках 1000 человек

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, военный, stock, цахал
ЦАХАЛ ликвидировал боевиков ХАМАС в школе «Аль-Бурак» Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала боевика ХАМАС Ахмеда Сиама, который удерживал в заложниках около 1000 жителей Газы. Об этом сообщает сам ЦАХАЛ.

«Сиам взял в заложники около 1000 жителей Газы в больнице Рантиси и не позволил им эвакуироваться на юг ради их безопасности. <…> Сиам был убит, когда скрывался в школе „Аль-Бурак“, где также скрывались и были убиты дополнительные террористы под этим командованием», — передает Армия обороны Израиля.

Ранее ЦАХАЛ сообщал, что ликвидировал боевиков ХАМАС, которые участвовали в атаках 7 октября. Тогда члены палестинского движения проникли сквозь стену на территорию Израиля. Захватили заложников и обстреляли фестиваль электронной музыки Nature Party. На месте были найдены 260 тел.

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала боевика ХАМАС Ахмеда Сиама, который удерживал в заложниках около 1000 жителей Газы. Об этом сообщает сам ЦАХАЛ. «Сиам взял в заложники около 1000 жителей Газы в больнице Рантиси и не позволил им эвакуироваться на юг ради их безопасности. <…> Сиам был убит, когда скрывался в школе „Аль-Бурак“, где также скрывались и были убиты дополнительные террористы под этим командованием», — передает Армия обороны Израиля. Ранее ЦАХАЛ сообщал, что ликвидировал боевиков ХАМАС, которые участвовали в атаках 7 октября. Тогда члены палестинского движения проникли сквозь стену на территорию Израиля. Захватили заложников и обстреляли фестиваль электронной музыки Nature Party. На месте были найдены 260 тел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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