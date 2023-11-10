ЦАХАЛ ликвидировала боевиков ХАМАС, причастных к атакам 7 октября. Видео

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
На данный момент Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила боевиков палестинского движения ХАМАС, которые участвовали в рейде 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«За прошедший день, согласно точным разведывательным данным ЦАХАЛа, войска убили многочисленных террористов ХАМАСа, которые участвовали в резне 7 октября. Среди террористов были Ахмед Муса, командир роты, Омар Аль-Хинди, командир взвода, также руководитель снайперской группы Северной бригады ХАМАС Мохаммед Калут», — говорится в telegram-канале ЦАХАЛ.

Война на Ближнем Востоке началась с того, что боевики ХАМАС проникли сквозь стену на территорию Израиля. Захватили заложников и обстреляли фестиваль электронной музыки Nature Party. На месте были найдены 260 тел.

После этого ЦАХАЛ оттеснила боевиков со своей территории. Когда операция была завершена, Израиль перешел к следующей фазе войны. ЦАХАЛ начал наземную операцию. Израиль планирует полностью уничтожить ХАМАС и освободить заложников. Сейчас ЦАХАЛ взяла в окружение Газу, пишет Pravda.ru, и получила доступ к подземным туннелям.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила боевиков палестинского движения ХАМАС, которые участвовали в рейде 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. «За прошедший день, согласно точным разведывательным данным ЦАХАЛа, войска убили многочисленных террористов ХАМАСа, которые участвовали в резне 7 октября. Среди террористов были Ахмед Муса, командир роты, Омар Аль-Хинди, командир взвода, также руководитель снайперской группы Северной бригады ХАМАС Мохаммед Калут», — говорится в telegram-канале ЦАХАЛ. Война на Ближнем Востоке началась с того, что боевики ХАМАС проникли сквозь стену на территорию Израиля. Захватили заложников и обстреляли фестиваль электронной музыки Nature Party. На месте были найдены 260 тел. После этого ЦАХАЛ оттеснила боевиков со своей территории. Когда операция была завершена, Израиль перешел к следующей фазе войны. ЦАХАЛ начал наземную операцию. Израиль планирует полностью уничтожить ХАМАС и освободить заложников. Сейчас ЦАХАЛ взяла в окружение Газу, пишет Pravda.ru, и получила доступ к подземным туннелям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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