10 ноября 2023

На трассе в ХМАО произошло смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Устанавливаются все обстоятельства ДТП Фото:

В Октябрьском районе (ХМАО) 11 ноября на трассе между Ураем и Няганью столкнулись автомобили Audi и Lada Granta. По информации окружного управления МВД, в результате ДТП водитель отечественного авто погиб на месте.

«Сегодня днем на 74-километре автодороги „Урай — Нягань“ произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП водитель Lada погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу движения, чтобы совершить обгон. Там он столкнулся с автомобилем Lada Granta, в котором помимо водителя находилось трое пассажиров. Все они получили травмы. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.

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В Октябрьском районе (ХМАО) 11 ноября на трассе между Ураем и Няганью столкнулись автомобили Audi и Lada Granta. По информации окружного управления МВД, в результате ДТП водитель отечественного авто погиб на месте. «Сегодня днем на 74-километре автодороги „Урай — Нягань“ произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП водитель Lada погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу движения, чтобы совершить обгон. Там он столкнулся с автомобилем Lada Granta, в котором помимо водителя находилось трое пассажиров. Все они получили травмы. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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