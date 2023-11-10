На трассе в ХМАО произошло смертельное ДТП

В Октябрьском районе (ХМАО) 11 ноября на трассе между Ураем и Няганью столкнулись автомобили Audi и Lada Granta. По информации окружного управления МВД, в результате ДТП водитель отечественного авто погиб на месте.
«Сегодня днем на 74-километре автодороги „Урай — Нягань“ произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП водитель Lada погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу движения, чтобы совершить обгон. Там он столкнулся с автомобилем Lada Granta, в котором помимо водителя находилось трое пассажиров. Все они получили травмы. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.
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