На трассе в ХМАО произошло смертельное ДТП

11 ноября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Устанавливаются все обстоятельства ДТП Фото: Анна Майорова © URA.RU В Октябрьском районе (ХМАО) 11 ноября на трассе между Ураем и Няганью столкнулись автомобили Audi и Lada Granta. По информации окружного управления МВД, в результате ДТП водитель отечественного авто погиб на месте. «Сегодня днем на 74-километре автодороги „Урай — Нягань“ произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП водитель Lada погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу движения, чтобы совершить обгон. Там он столкнулся с автомобилем Lada Granta, в котором помимо водителя находилось трое пассажиров. Все они получили травмы. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.

В Октябрьском районе (ХМАО) 11 ноября на трассе между Ураем и Няганью столкнулись автомобили Audi и Lada Granta. По информации окружного управления МВД, в результате ДТП водитель отечественного авто погиб на месте. «Сегодня днем на 74-километре автодороги „Урай — Нягань“ произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП водитель Lada погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу движения, чтобы совершить обгон. Там он столкнулся с автомобилем Lada Granta, в котором помимо водителя находилось трое пассажиров. Все они получили травмы. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.