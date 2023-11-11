Лидер Палестины анонсировал президентские выборы

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Клипарт. Сток Сайт президента России, аббас махмуд
Президентские выборы затронут и Иерусалим, заявил Махмуд Аббас Фото:
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Палестина готова к президентским выборам в стране. Об этом заявил глава страны Махмуд Аббас, подчеркнув, что данные выборы охватят даже Иерусалим.

«Мы готовы к всеобщим законодательным и президентским выборам, которые охватят всю палестинскую нацию, включая Иерусалим», — заявил Махмуд Аббас. Его слова передает телеканал Al jazeera.

В настоящий момент между Палестиной и Израилем идет война. Конфликт начался с 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС проникли на территорию еврейского государства.

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Палестина готова к президентским выборам в стране. Об этом заявил глава страны Махмуд Аббас, подчеркнув, что данные выборы охватят даже Иерусалим. «Мы готовы к всеобщим законодательным и президентским выборам, которые охватят всю палестинскую нацию, включая Иерусалим», — заявил Махмуд Аббас. Его слова передает телеканал Al jazeera. В настоящий момент между Палестиной и Израилем идет война. Конфликт начался с 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС проникли на территорию еврейского государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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