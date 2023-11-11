Лидер Палестины анонсировал президентские выборы

Президентские выборы затронут и Иерусалим, заявил Махмуд Аббас
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестина готова к президентским выборам в стране. Об этом заявил глава страны Махмуд Аббас, подчеркнув, что данные выборы охватят даже Иерусалим.
«Мы готовы к всеобщим законодательным и президентским выборам, которые охватят всю палестинскую нацию, включая Иерусалим», — заявил Махмуд Аббас. Его слова передает телеканал Al jazeera.
В настоящий момент между Палестиной и Израилем идет война. Конфликт начался с 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС проникли на территорию еврейского государства.
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