В мире Лидер Палестины анонсировал президентские выборы 11 ноября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 + Президентские выборы затронут и Иерусалим, заявил Махмуд Аббас Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестина готова к президентским выборам в стране. Об этом заявил глава страны Махмуд Аббас, подчеркнув, что данные выборы охватят даже Иерусалим. «Мы готовы к всеобщим законодательным и президентским выборам, которые охватят всю палестинскую нацию, включая Иерусалим», — заявил Махмуд Аббас. Его слова передает телеканал Al jazeera. В настоящий момент между Палестиной и Израилем идет война. Конфликт начался с 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС проникли на территорию еврейского государства. Палестина готова к президентским выборам в стране. Об этом заявил глава страны Махмуд Аббас, подчеркнув, что данные выборы охватят даже Иерусалим. «Мы готовы к всеобщим законодательным и президентским выборам, которые охватят всю палестинскую нацию, включая Иерусалим», — заявил Махмуд Аббас. Его слова передает телеканал Al jazeera. В настоящий момент между Палестиной и Израилем идет война. Конфликт начался с 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС проникли на территорию еврейского государства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям