В Кургане автомобиль врезался в опору моста

11 ноября 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

В Кургане легковушка врезалась в опору моста, водитель получил травмы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане легковой автомобиль врезался в опору моста во время движения по улице Гагарина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД России по Курганской области. «Водитель автомобиля ВАЗ-2109 1960 года рождения ехал 11 ноября по улице Гагарина в сторону улицы Половинской. Он не справился с управлением и допустил наезд на опору моста. В результате ДТП водитель получил травмы, его увезли в больницу», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным полиции, ведется расследование ДТП. Причины аварии устанавливаются. Ранее в Кургане на Чеховском мосту произошло ДТП, во время которого водитель въехал в бетонное ограждение. Мужчина получил телесные повреждения.

В Кургане легковой автомобиль врезался в опору моста во время движения по улице Гагарина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД России по Курганской области. «Водитель автомобиля ВАЗ-2109 1960 года рождения ехал 11 ноября по улице Гагарина в сторону улицы Половинской. Он не справился с управлением и допустил наезд на опору моста. В результате ДТП водитель получил травмы, его увезли в больницу», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным полиции, ведется расследование ДТП. Причины аварии устанавливаются. Ранее в Кургане на Чеховском мосту произошло ДТП, во время которого водитель въехал в бетонное ограждение. Мужчина получил телесные повреждения.