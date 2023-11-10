В Кургане автомобиль врезался в опору моста

В Кургане легковой автомобиль врезался в опору моста во время движения по улице Гагарина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД России по Курганской области.
«Водитель автомобиля ВАЗ-2109 1960 года рождения ехал 11 ноября по улице Гагарина в сторону улицы Половинской. Он не справился с управлением и допустил наезд на опору моста. В результате ДТП водитель получил травмы, его увезли в больницу», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным полиции, ведется расследование ДТП. Причины аварии устанавливаются.
Ранее в Кургане на Чеховском мосту произошло ДТП, во время которого водитель въехал в бетонное ограждение. Мужчина получил телесные повреждения.
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