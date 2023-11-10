10 ноября 2023

В Кургане автомобиль врезался в опору моста

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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, граница, гибдд, дпс, въезд в город, жезл дпс, пост гаи
В Кургане легковушка врезалась в опору моста, водитель получил травмы (архивное фото) Фото:

В Кургане легковой автомобиль врезался в опору моста во время движения по улице Гагарина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД России по Курганской области.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2109 1960 года рождения ехал 11 ноября по улице Гагарина в сторону улицы Половинской. Он не справился с управлением и допустил наезд на опору моста. В результате ДТП водитель получил травмы, его увезли в больницу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, ведется расследование ДТП. Причины аварии устанавливаются.

Ранее в Кургане на Чеховском мосту произошло ДТП, во время которого водитель въехал в бетонное ограждение. Мужчина получил телесные повреждения.

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В Кургане легковой автомобиль врезался в опору моста во время движения по улице Гагарина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД России по Курганской области. «Водитель автомобиля ВАЗ-2109 1960 года рождения ехал 11 ноября по улице Гагарина в сторону улицы Половинской. Он не справился с управлением и допустил наезд на опору моста. В результате ДТП водитель получил травмы, его увезли в больницу», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным полиции, ведется расследование ДТП. Причины аварии устанавливаются. Ранее в Кургане на Чеховском мосту произошло ДТП, во время которого водитель въехал в бетонное ограждение. Мужчина получил телесные повреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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