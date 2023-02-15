Бетонными блоками оградили участок моста, на котором начались работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на Чеховском мосту после начала ремонтных работ произошло ДТП, во время которого водитель въехал в бетонное ограждение, установленное 15 февраля. Видео с места аварии появилось в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган».

«Чеховский мост. Человек в заграждение [въехал]. Плита отлетела. Скорая только что проехала», — рассказывают местные жители на видео, опубликованном в группе. URA.RU попросило уточнить обстоятельство произошедшего в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. На момент написания новости, ответ не был получен.

15 февраля на Чеховском мосту начались демонтажные работы. На это время на нем введели реверсивное движение. После окончания реверсивных работ мост полностью закроют. Сообщалось, что возле моста образовались пробки из машин.