Bild: Германия хочет вдвое увеличить военную помощь Украине

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Германия с начала СВО выделила Украине 5,2 млрд евро Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия собирается в 2024 вдвое увеличить военную помощь Украине — с четырех до восьми миллиардов евро. Об этом Bild сообщили источники в правительстве.

«Первоначально Минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 год только четыре миллиарда евро на военную помощь Украине. Однако все они уже зарезервированы под обещанные проекты. На новую поддержку у Минобороны ФРГ осталось лишь жалкие 120 миллионов евро. Министр обороны Борис Писториус забил тревогу и просил выделить дополнительно пять миллиардов евро», — пишет Bild.

Германия — одна из самых активных стран Европы по поддержке Украины. В октябре Минобороны ФРГ объявило, что отправит Киеву систему ПВО Patriot на миллиард евро. По данным на сентябрь 2023 года, Германия выделила Украине 5,2 миллиарда евро с начала СВО.

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Германия собирается в 2024 вдвое увеличить военную помощь Украине — с четырех до восьми миллиардов евро. Об этом Bild сообщили источники в правительстве. «Первоначально Минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 год только четыре миллиарда евро на военную помощь Украине. Однако все они уже зарезервированы под обещанные проекты. На новую поддержку у Минобороны ФРГ осталось лишь жалкие 120 миллионов евро. Министр обороны Борис Писториус забил тревогу и просил выделить дополнительно пять миллиардов евро», — пишет Bild. Германия — одна из самых активных стран Европы по поддержке Украины. В октябре Минобороны ФРГ объявило, что отправит Киеву систему ПВО Patriot на миллиард евро. По данным на сентябрь 2023 года, Германия выделила Украине 5,2 миллиарда евро с начала СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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