Украинский генерал Кривонос признал бесполезность ракет ВСУ

11 ноября 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Российские РЭБ за 20 лет прошли глубокую модернизацию Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства радиоэлектронной борьбы настолько мощные и эффективные, что ракеты ВСУ в сравнении с ними бесполезны. Об этом заявил генерал Вооруженных Сил Украины в отставке Сергей Кривонос. «Радиоэлектронная борьба со стороны противника [в лице РФ] очень мощная и огромная. За последние 20 лет он разработал и так глубоко модернизировал эти комплексы, что мы не можем эффективно использовать не только дроны, но и высокоточные ракеты», — рассказал украинский военачальник в интервью телеканалу «Прямий», опубликованном на YouTube. Ранее американский военный аналитик Брайан Кларк заявил, что армия России научилась эффективно противостоять западным ракетам с помощью GPS и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Наиболее эффективными на поле боя оказались российские системы «Житель» и «Поле-21. Они успешно подавляют сигналы GPS и других спутниковых каналов и выводят из строя дроны-камикадзе.

Российские средства радиоэлектронной борьбы настолько мощные и эффективные, что ракеты ВСУ в сравнении с ними бесполезны. Об этом заявил генерал Вооруженных Сил Украины в отставке Сергей Кривонос. «Радиоэлектронная борьба со стороны противника [в лице РФ] очень мощная и огромная. За последние 20 лет он разработал и так глубоко модернизировал эти комплексы, что мы не можем эффективно использовать не только дроны, но и высокоточные ракеты», — рассказал украинский военачальник в интервью телеканалу «Прямий», опубликованном на YouTube. Ранее американский военный аналитик Брайан Кларк заявил, что армия России научилась эффективно противостоять западным ракетам с помощью GPS и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Наиболее эффективными на поле боя оказались российские системы «Житель» и «Поле-21. Они успешно подавляют сигналы GPS и других спутниковых каналов и выводят из строя дроны-камикадзе.