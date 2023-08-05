Риттер раскрыл возможности российской армии, с которыми не сталкивались США

06 августа 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

США ранее заявило о возможности ковровой бомбардировки русских военных Фото: Sgt. Victor Everhart, Jr. / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американская армия никогда не сталкивалась с тем, что российские военнослужащие внедрили в зоне СВО. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «ВВС США никогда не сталкивалась ни с чем таким, что было бы похоже на то, что русские внедрили на украинском театре военных действий», — сказал он в интервью на YouTube-канале Judging Freedom. Так Риттер резко отреагировал на слова экс-командующего объединенными силами НАТО Дэвида Петреуса, который считает, что США на месте Киева легко справились с поставленными боевыми задачами. По словам Петреуса, это можно было сделать с помощью «ковровых бомбардировок минных полей, а затем пройти их „бульдозерами“ при поддержке вертолетов». Риттер ответил, что США уже использовали такую тактику в войне в Персидском заливе. По его словам, тогда американская армия не смогла взорвать минные поля, так как не попала в цель. Ранее URA.RU сообщало, что бойцы из России научилась эффективно противостоять западным ракетам с помощью GPS и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские войска могут дойти до Киева за 12 часов, пишет RT. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский ошибся при оценке возможностей армии России, поэтому для ВСУ возможны худшие варианты развития ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американская армия никогда не сталкивалась с тем, что российские военнослужащие внедрили в зоне СВО. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «ВВС США никогда не сталкивалась ни с чем таким, что было бы похоже на то, что русские внедрили на украинском театре военных действий», — сказал он в интервью на YouTube-канале Judging Freedom. Так Риттер резко отреагировал на слова экс-командующего объединенными силами НАТО Дэвида Петреуса, который считает, что США на месте Киева легко справились с поставленными боевыми задачами. По словам Петреуса, это можно было сделать с помощью «ковровых бомбардировок минных полей, а затем пройти их „бульдозерами“ при поддержке вертолетов». Риттер ответил, что США уже использовали такую тактику в войне в Персидском заливе. По его словам, тогда американская армия не смогла взорвать минные поля, так как не попала в цель. Ранее URA.RU сообщало, что бойцы из России научилась эффективно противостоять западным ракетам с помощью GPS и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские войска могут дойти до Киева за 12 часов, пишет RT. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский ошибся при оценке возможностей армии России, поэтому для ВСУ возможны худшие варианты развития ситуации.