Байдену предрекли крах политической карьеры из-за Израиля

Al Hadath: карьере Байдена придет конец из-за его веры в Нетаньяху

12 ноября 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

Перемирие на Ближнем Востоке помогло бы Джо Байдену победить в выборах президента США Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Поддержка Израиля в конфликте на Ближнем Востоке может стоить президенту США Джо Байдену второго срока. Об этом сообщили в издании Al Hadath. «Это означает, что проигрышная ставка на Нетаньяху может стать авантюрой, которая нанесет ущерб интересам Байдена на пути к выдвижению на второй президентский срок», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что перемирие на Ближнем Востоке могло бы уменьшить интенсивность разногласий и скорректировать ситуацию в рамках подготовки к выборам 2024 года. Ранее сообщалось, что национальный мусульманский демократический совет США поставил Джо Байдену ультиматум, потребовав прекращения огня в секторе Газа. Мусульманский совет хочет добиться «мобилизации» миллионов мусульманских избирателей в США, чтобы они отказались от пожертвований и голосов за Байдена на президентских выборах в 2024 году, передает телеканал 360.

Поддержка Израиля в конфликте на Ближнем Востоке может стоить президенту США Джо Байдену второго срока. Об этом сообщили в издании Al Hadath. «Это означает, что проигрышная ставка на Нетаньяху может стать авантюрой, которая нанесет ущерб интересам Байдена на пути к выдвижению на второй президентский срок», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что перемирие на Ближнем Востоке могло бы уменьшить интенсивность разногласий и скорректировать ситуацию в рамках подготовки к выборам 2024 года. Ранее сообщалось, что национальный мусульманский демократический совет США поставил Джо Байдену ультиматум, потребовав прекращения огня в секторе Газа. Мусульманский совет хочет добиться «мобилизации» миллионов мусульманских избирателей в США, чтобы они отказались от пожертвований и голосов за Байдена на президентских выборах в 2024 году, передает телеканал 360.