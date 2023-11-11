11 ноября 2023

Байдену предрекли крах политической карьеры из-за Израиля

Al Hadath: карьере Байдена придет конец из-за его веры в Нетаньяху
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Перемирие на Ближнем Востоке помогло бы Джо Байдену победить в выборах президента США Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Поддержка Израиля в конфликте на Ближнем Востоке может стоить президенту США Джо Байдену второго срока. Об этом сообщили в издании Al Hadath.

«Это означает, что проигрышная ставка на Нетаньяху может стать авантюрой, которая нанесет ущерб интересам Байдена на пути к выдвижению на второй президентский срок», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что перемирие на Ближнем Востоке могло бы уменьшить интенсивность разногласий и скорректировать ситуацию в рамках подготовки к выборам 2024 года.

Ранее сообщалось, что национальный мусульманский демократический совет США поставил Джо Байдену ультиматум, потребовав прекращения огня в секторе Газа. Мусульманский совет хочет добиться «мобилизации» миллионов мусульманских избирателей в США, чтобы они отказались от пожертвований и голосов за Байдена на президентских выборах в 2024 году, передает телеканал 360.

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Поддержка Израиля в конфликте на Ближнем Востоке может стоить президенту США Джо Байдену второго срока. Об этом сообщили в издании Al Hadath. «Это означает, что проигрышная ставка на Нетаньяху может стать авантюрой, которая нанесет ущерб интересам Байдена на пути к выдвижению на второй президентский срок», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что перемирие на Ближнем Востоке могло бы уменьшить интенсивность разногласий и скорректировать ситуацию в рамках подготовки к выборам 2024 года. Ранее сообщалось, что национальный мусульманский демократический совет США поставил Джо Байдену ультиматум, потребовав прекращения огня в секторе Газа. Мусульманский совет хочет добиться «мобилизации» миллионов мусульманских избирателей в США, чтобы они отказались от пожертвований и голосов за Байдена на президентских выборах в 2024 году, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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