Наркомагазин, после угроз расправой, заплатил полмиллиона рублей свердловчанину

Наркомагазин, который угрожал арендодателю из Первоуральска, перевел семье мужчины 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за преследование. Ранее у подъезда пострадавшего положили гроб с головой свиньи и его фотографией, а также объявили награду за его голову в миллион рублей. О выплате написали представители наркомагазина в собственном чате.
«Тебе [мужчине из Первоуральска] и твоей семье угрозы нет, можешь смело ходить. Мое слово — железное <…> за моральный ущерб 500 [тысяч рублей] твоей супруге на карту», — написали в чате. Информацию о выплате пострадавший подтвердил E1, однако не стал забирать заявление из полиции так как считает, что это может быть очередной уловкой.
Ранее полиция возбудила уголовное дело за вымогательство, после угроз наркомагазина свердловчанину, нашедшему партию наркотиков и нарколабораторию в квартире, которую он сдавал посуточно. После того, как мужчина убрал коробки с неизвестным наркотиком в подвал, арендатор пожаловался на пропажу наркомагазину, который начал преследование пострадавшего.
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