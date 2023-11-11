Пришедший в упадок памятник челябинским воинам заинтересовал главу СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку ситуации о ненадлежащем содержании монумента в Каслях (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«В соцсетях сообщается о ненадлежащем содержании памятника воинам-каслинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Постамент, подпорная стена и таблицы с именами героев находятся в плачевном состоянии», — заявили в пресс-службе ведомства.
Мемориал является объектом культурного наследия. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о результате проверки и принятом по ее итогам решении.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.