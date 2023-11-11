11 ноября 2023
10 ноября 2023

Пришедший в упадок памятник челябинским воинам заинтересовал главу СКР

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Бастрыкин поручил подчиненным доложить о принятом решении Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку ситуации о ненадлежащем содержании монумента в Каслях (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«В соцсетях сообщается о ненадлежащем содержании памятника воинам-каслинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Постамент, подпорная стена и таблицы с именами героев находятся в плачевном состоянии», — заявили в пресс-службе ведомства.

Мемориал является объектом культурного наследия. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о результате проверки и принятом по ее итогам решении.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку ситуации о ненадлежащем содержании монумента в Каслях (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «В соцсетях сообщается о ненадлежащем содержании памятника воинам-каслинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Постамент, подпорная стена и таблицы с именами героев находятся в плачевном состоянии», — заявили в пресс-службе ведомства. Мемориал является объектом культурного наследия. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о результате проверки и принятом по ее итогам решении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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