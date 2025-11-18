Площадь под застройку - почти 3 000 квадратных метров Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Власти разрешили челябинскому предпринимателю Александру Котрову строить торговый комплекс в Ленинском районе. Коммерческий объект появится возле колледжа. Площадь участка под строительство достигает 3000 квадратных метров, сообщается на сайте.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазины) в территориальной зоне высших и средних профессиональных учебных учреждений. Объект будет расположен на улице Отечественной, 6 в Ленинском районе Челябинска», — сообщается на сайте.

Общественные слушания по поводу строительства магазина проходили с 22 по 29 сентября 2025 года. По их результатам проект был рекомендован градостроительной комиссией.

Кадастровая стоимость участка — более 5 000 000 рублей. В июне 2025 года мэрия Челябинска разрешила предпринимателю Ирине Шматковой строить магазин в Центральном районе. Он появится рядом со сквером имени бывшего губернатора Челябинской области Петра Сумина в «Парковом-2».







