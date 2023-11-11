В ЯНАО следователи проверяют историю школьницы, похищенной мошенниками

Следователи ЯНАО устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) мошенники пытались выманить у матери школьницы деньги, сообщив о похищении ее дочери. В окружном управление СК России сообщили о начале проверки по данному инциденту.

«В Салехарде проводится доследственная проверка по факту мошеннических действий. На телефон местной жительницы поступил входящий звонок от неизвестного мужчины с неизвестного номера. В ходе телефонного разговора он сообщил, что ее ребенок похищен и путем обмана требовал перевести денежные средства на его банковский счет», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Звонок от мошенников поступил вечером 10 ноября. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.