11 ноября 2023
10 ноября 2023

В ЯНАО следователи проверяют историю школьницы, похищенной мошенниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Следователи ЯНАО устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото:

В Салехарде (ЯНАО) мошенники пытались выманить у матери школьницы деньги, сообщив о похищении ее дочери. В окружном управление СК России сообщили о начале проверки по данному инциденту.

«В Салехарде проводится доследственная проверка по факту мошеннических действий. На телефон местной жительницы поступил входящий звонок от неизвестного мужчины с неизвестного номера. В ходе телефонного разговора он сообщил, что ее ребенок похищен и путем обмана требовал перевести денежные средства на его банковский счет», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Звонок от мошенников поступил вечером 10 ноября. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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В Салехарде (ЯНАО) мошенники пытались выманить у матери школьницы деньги, сообщив о похищении ее дочери. В окружном управление СК России сообщили о начале проверки по данному инциденту. «В Салехарде проводится доследственная проверка по факту мошеннических действий. На телефон местной жительницы поступил входящий звонок от неизвестного мужчины с неизвестного номера. В ходе телефонного разговора он сообщил, что ее ребенок похищен и путем обмана требовал перевести денежные средства на его банковский счет», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Звонок от мошенников поступил вечером 10 ноября. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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