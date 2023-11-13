Власти поддержали законопроект, вводящий штрафы для водителей электросамокатов

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Подготовка города к Ural Music Night. Екатеринбург, исторический сквер, подземный переход, ограждение, плотинка, электросамокат
Правительство одобрило законопроект, направленный на регулирование движения электросамокатов Фото:

Правительство РФ выразило поддержку законопроекту, вводящему штрафы для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин.

«Правительство РФ поддержало сенаторский законопроект о регулировании движения электросамокатов», — передает слова Шейкина РИА Новости. Он добавил, что отзыв кабмина говорит о необходимости доработки законопроекта с учетом замечаний, но отмечает, что его концепция направлена на повышение эффективности мер по предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения.

Законопроект предусматривает введение новой статьи, которая предусматривает штрафы за управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии алкогольного опьянения. Он также устанавливает наказание за нарушение требований к перевозке пассажиров и регламентирует штрафы за превышение скорости.

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Правительство РФ выразило поддержку законопроекту, вводящему штрафы для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. «Правительство РФ поддержало сенаторский законопроект о регулировании движения электросамокатов», — передает слова Шейкина РИА Новости. Он добавил, что отзыв кабмина говорит о необходимости доработки законопроекта с учетом замечаний, но отмечает, что его концепция направлена на повышение эффективности мер по предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения. Законопроект предусматривает введение новой статьи, которая предусматривает штрафы за управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии алкогольного опьянения. Он также устанавливает наказание за нарушение требований к перевозке пассажиров и регламентирует штрафы за превышение скорости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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