Власти поддержали законопроект, вводящий штрафы для водителей электросамокатов

Правительство РФ выразило поддержку законопроекту, вводящему штрафы для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин.
«Правительство РФ поддержало сенаторский законопроект о регулировании движения электросамокатов», — передает слова Шейкина РИА Новости. Он добавил, что отзыв кабмина говорит о необходимости доработки законопроекта с учетом замечаний, но отмечает, что его концепция направлена на повышение эффективности мер по предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения.
Законопроект предусматривает введение новой статьи, которая предусматривает штрафы за управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии алкогольного опьянения. Он также устанавливает наказание за нарушение требований к перевозке пассажиров и регламентирует штрафы за превышение скорости.
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