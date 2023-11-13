Латынина* расхвалила Россию перед Западом

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Украинская армия не в силах преодолеть оборонительные сооружения России, заявила Юлия Латынина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина просыпается перед тяжелой правдой, которая состоит в невозможности прохождения Киевом оборонительных сооружений ВС РФ, новых методах ведения боевых действий и восстановлении российской экономики. Такое заявление американскому интернет-изданию The Hill сделала российская либеральная журналистка Юлия Латынина (внесена Минюстом в реестр иноагентов), которая ранее работала на радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России).

«Украинская демократия, израненная и травмированная, медленно пробуждается перед неприятной правдой», — передает слова Латыниной The Hill. Она добавила, что Россия создала грозные линии обороны и засеяла их минами, что является серьезным препятствием для ВСУ. Атака ВС РФ на Авдеевку, в свою очередь, уничтожила украинские надежды на взятие Токмака в Запорожской области.

Также Россия применяет эффективные радиоэлектронные средства противодействия и высокоточные беспилотники Lancet. Российские вертолеты остаются вне досягаемости украинской ПВО, используя ракеты NLOS с дальностью в девять миль, что не помогает ВСУ. Западные санкции не разрушили российскую экономику, а скорее изменили ее. Нефть теперь направляется в Китай и Индию и в сентябре доходы от ее продажи составили 18 миллиардов долларов. Экономика России восстанавливается, подчеркнула Латынина.

От Украинских властей исходит все более националистическая риторика, в процессе которой глава Совета безопасности Украины Алексей Данилов обозначил русских азиатами. По мнению журналистки, такие комментарии вызывают сомнения при поиске поддержки и оружия для возвращения Крыма, учитывая, что на полуострове преимущественно проживают этнические русские, заключила Латынина

*Юлия Латынина внесена Минюстом в реестр иностранных агентов

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Украина просыпается перед тяжелой правдой, которая состоит в невозможности прохождения Киевом оборонительных сооружений ВС РФ, новых методах ведения боевых действий и восстановлении российской экономики. Такое заявление американскому интернет-изданию The Hill сделала российская либеральная журналистка Юлия Латынина (внесена Минюстом в реестр иноагентов), которая ранее работала на радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России). «Украинская демократия, израненная и травмированная, медленно пробуждается перед неприятной правдой», — передает слова Латыниной The Hill. Она добавила, что Россия создала грозные линии обороны и засеяла их минами, что является серьезным препятствием для ВСУ. Атака ВС РФ на Авдеевку, в свою очередь, уничтожила украинские надежды на взятие Токмака в Запорожской области. Также Россия применяет эффективные радиоэлектронные средства противодействия и высокоточные беспилотники Lancet. Российские вертолеты остаются вне досягаемости украинской ПВО, используя ракеты NLOS с дальностью в девять миль, что не помогает ВСУ. Западные санкции не разрушили российскую экономику, а скорее изменили ее. Нефть теперь направляется в Китай и Индию и в сентябре доходы от ее продажи составили 18 миллиардов долларов. Экономика России восстанавливается, подчеркнула Латынина. От Украинских властей исходит все более националистическая риторика, в процессе которой глава Совета безопасности Украины Алексей Данилов обозначил русских азиатами. По мнению журналистки, такие комментарии вызывают сомнения при поиске поддержки и оружия для возвращения Крыма, учитывая, что на полуострове преимущественно проживают этнические русские, заключила Латынина *Юлия Латынина внесена Минюстом в реестр иностранных агентов
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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