На скамье подсудимых оказались пятеро мужчин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге начали судить пятерых членов банды, нападавшей на иностранцев с 2013 года. За процессом в зале областного суда следит корреспондент URA.RU.

На скамье подсудимых пять уроженцев Таджикистана Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров, Далерджон Махмаджонов. По версии следствия, Худжаназаров вместе с братом в феврале 2013 года создали банду для нападений и вымогания денег у иностранцев.

Всего банда совершила четыре разбойных нападения. Первое — в феврале 2013-го, второе — в декабре 2015-го, третье — в августе — 2016-го и последнее — в феврале 2023-го. За это время они похитили свыше 53,2 млн рублей. Члены банды перед каждым преступлением тщательно изучали жертву. Они следили за передвижением каждого человека, на которого планировали напасть, собирали подробную информацию о нем.

Силовики поймали мужчин в феврале 2023 года. «В Свердловском облсуде начался процесс по делу банды, действовавшей с 2013-го в Екатеринбурге. Всего в составе группы было десять человек, троих из них до сих не установили», — пояснил корреспондент агентства. Заседание было задержано на полчаса. Мужчины вели себя приветливо, сами выходили на контакт с прессой. Однако затем они стали требовать закрыть процесс от прессы — суд отклонил ходатайство.

Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Фото: Сергей Бодров © URA.RU