12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Екатеринбурге судят банду, нападавшую на иностранцев с 2013 года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На скамье подсудимых оказались пятеро мужчин Фото:

В Екатеринбурге начали судить пятерых членов банды, нападавшей на иностранцев с 2013 года. За процессом в зале областного суда следит корреспондент URA.RU.

На скамье подсудимых пять уроженцев Таджикистана Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров, Далерджон Махмаджонов. По версии следствия, Худжаназаров вместе с братом в феврале 2013 года создали банду для нападений и вымогания денег у иностранцев.

Всего банда совершила четыре разбойных нападения. Первое — в феврале 2013-го, второе — в декабре 2015-го, третье — в августе — 2016-го и последнее — в феврале 2023-го. За это время они похитили свыше 53,2 млн рублей. Члены банды перед каждым преступлением тщательно изучали жертву. Они следили за передвижением каждого человека, на которого планировали напасть, собирали подробную информацию о нем.

Силовики поймали мужчин в феврале 2023 года. «В Свердловском облсуде начался процесс по делу банды, действовавшей с 2013-го в Екатеринбурге. Всего в составе группы было десять человек, троих из них до сих не установили», — пояснил корреспондент агентства. Заседание было задержано на полчаса. Мужчины вели себя приветливо, сами выходили на контакт с прессой. Однако затем они стали требовать закрыть процесс от прессы — суд отклонил ходатайство.

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В Екатеринбурге начали судить пятерых членов банды, нападавшей на иностранцев с 2013 года. За процессом в зале областного суда следит корреспондент URA.RU. На скамье подсудимых пять уроженцев Таджикистана Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров, Далерджон Махмаджонов. По версии следствия, Худжаназаров вместе с братом в феврале 2013 года создали банду для нападений и вымогания денег у иностранцев. Всего банда совершила четыре разбойных нападения. Первое — в феврале 2013-го, второе — в декабре 2015-го, третье — в августе — 2016-го и последнее — в феврале 2023-го. За это время они похитили свыше 53,2 млн рублей. Члены банды перед каждым преступлением тщательно изучали жертву. Они следили за передвижением каждого человека, на которого планировали напасть, собирали подробную информацию о нем. Силовики поймали мужчин в феврале 2023 года. «В Свердловском облсуде начался процесс по делу банды, действовавшей с 2013-го в Екатеринбурге. Всего в составе группы было десять человек, троих из них до сих не установили», — пояснил корреспондент агентства. Заседание было задержано на полчаса. Мужчины вели себя приветливо, сами выходили на контакт с прессой. Однако затем они стали требовать закрыть процесс от прессы — суд отклонил ходатайство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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