Лишенный партийного поста челябинский депутат Мальцев обратился к Медведеву

Изгнанный из политсовета ЕР челябинский депутат просит защиты у лидера партии Дмитрия Медведева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исключенный из местного политсовета «Единой России» депутат Металлургического райсовета Челябинска Олег Мальцев обратился к лидеру партии Дмитрию Медведеву с жалобой на незаконность своего исключения. Об этом Мальцев написал в своем telegram-канале.

«Считаю, что заседание политического совета Металлургического местного отделения партии „Единая Россия“ 10 ноября 2023 года прошло с жесточайшими нарушениями устава партии. На данном заседании была осуществлена попытка исключения меня из членов партии „Единая Россия“ на основании абсолютно необоснованных обвинений. Несмотря на это, будучи ответственным членом партии, патриотом, гражданином я продолжаю свою работу в качестве депутата Совета депутатов Металлургического района на благо своих избирателей и Металлургического района», — заявил Мальцев.

Он также просит председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря регионального отделения ЕР, губернатора Алексея Текслера лишить партбилета члена регионального политсовета Дмитрия Коваленко. Именно Коваленко на заседании политсовета Металлургического района озвучивал позицию регионального политсовета о лишении партийных постов ЕР четырех депутатов, трое из которых (в том числе Мальцев) в итоге и были исключены из политсовета. По мнению Мальцева, это решение было принято под беспрецедентным давлением на членов Металлургического политсовета. Мальцев разместил в своем telegram-канале видеоролик с заседания, на котором якобы видно, как оказывается это давление.

На заседании политсовета «Единой России» Металлургического района Челябинска 10 ноября из политсовета исключили депутата заксобрания области Максима Романова, а также депутатов Металлургического райсовета Олега Мальцева и Сергея Астафьева. Все трое являются помощниками депутата Госдумы Владимира Бурматова. Также исключена помощник депутата гордумы Юрия Панова Юлия Дмитриева. Поводом для таких мер стала история с вывозом мебели и оргтехники из районного партийного офиса, произошедшая 5 августа.

Дмитрий Коваленко, которого Мальцев просит исключить из партии, напомнил URA.RU, что те, кто лишился должностей в политсовете, на полтора месяца парализовали работу общественной приемной и партийного офиса в районе. Они вывезли мебель и оргтехнику.

«Поступило предложение исключить эту группу лиц из партии. На данном этапе они исключены только из политсовета, потому что они попросили возможность дать какие-то объяснения. Думаю, на следующем политсовете они будут исключены уже из партии. Что касается постов Олега Мальцева, они продиктованы личным отношением ко мне. Пусть он делает то, что считает нужным, а я буду в свою очередь действовать так, как считаю необходимым», — заявил Коваленко URA.RU.