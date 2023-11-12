Мужчина схватился за топор, защищая дочь Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В поселке РМЗ под Копейском (Челябинская область) местный житель с топором вышел на защиту своей дочери от толпы разъяренных мужчин, которые пытались попасть к ней в машину. Женщина, на машину которой осуществлялось нападение, в социальных сетях рассказала детали происшествия.

«Они чуть не спровоцировали аварию. Стоило нам остановиться, к нам начали долбиться толпой в машину, орать, угрожать, пинать машину, стекла. И в итоге, когда мы попросили помощи у папы, он приехал защищать свою семью от толпы и их подтянутых „якобы свидетелей“», — написала женщина в комментариях под постом с осуждением действий ее отца.

Женщина не понимает, почему в социальных сетях все вырвали из контекста и не показали общей картины произошедшего. Из-за этого на ее отца «спустили всех собак», называя его неадекватом. Однако пользователи, также ставшие невольными свидетелями всего действия, опубликовали полное видео происходящего, которое подтверждает слова женщины. После этого комментаторы стали хвалить мужчину, защитившего свою семью.

По словам женщины, толпа, увидев их отца с топором, угомонила свой пыл. Они извинились, признали вину и уговорили решить вопрос без вызова полиции.