Полпред Артем Жога отметил умение уральцев объединяться Фото: Илья Московец

В Челябинской области проходит пилотный фестиваль «100 лучших просветителей Уральского федерального округа». Сюда съехались лекторы из всех регионов УрФО для интенсивного обучения и обмена опытом с 14 по 16 ноября. На вопросы собравшихся ответили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Я буквально в приветственном слове говорил: нужно своим примером показывать», — ответил Артем Жога на вопрос о том, как просветители могут работать с общественными настроениями. — «Нужно работать над улучшением экономической составляющей нашей жизни, над укреплением суверенитета нашей страны, заниматься просветительской деятельностью».

Полпред отметил, что одна из задач, стоящих перед обществом, — это его консолидация. По его словам, Уральскому региону удалось объединиться. Это доказывает вовлеченность каждого жителя УрФО в организацию помощи бойцам на линии соприкосновения, количество добровольцев и контрактников. В пример Артем Жога поставил недавно прошедший форум «Патриоты Урала» в Новом Уренгое.

Алексей Текслер подчеркнул значимость достоверных данных в формировании мировоззрения общества. Он заявил, что сегодня главная война — информационная, и пропаганда через СМИ и интернет направлена на искажение реальности и обман.

«Сегодня, наверное, главная война — информационная, развязанная против нашего общества и страны. И пропаганда, распространяемая через СМИ и интернет в западном обществе, направлена на то, чтобы исказить и обмануть», — отметил губернатор. Он также подчеркнул, что особенно важно беречь умы молодежи и сохранять национальные ценности — духовность, веру, русский язык и культуру.

Губернатор обратил внимание на пример Украины, где за десять с небольшим лет люди «перезагрузились» настолько, что забыли о своих корнях и истории. Текслер подчеркнул, что основы, которые скрепляют российское общество, позволяют стране преодолевать сложные времена и выходить из них победителем. Он сравнил участников конференции с спецназом, который находится на передовой в информационной борьбе.