12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Юргинском районе накажут чиновников за нарушения бюджетного законодательства

Счетная палата Тюменской области выявила нарушения бюджетного законодательства
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету, налогам и финансам. Тюмень, чиновник, тюменская областная дума, комитет, документы
Счетная палата выявила несколько нарушений в сфере закупок и нецелевом расходовании средств Фото:

Счетная палата Тюменской области обнаружила нарушения бюджетного законодательства в работе администрации Юргинского муниципального района. Отчет о результатах контрольных мероприятий за третий квартал 2023 года направлен депутатам областной думы. Об этом URA.RU сообщили в Счетной палате Тюменской области.

«В ходе контрольного мероприятия выявлены факты несоблюдения требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, по результатам проверки в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд выявлены нарушения статьей федерального закона №44. По фактам выявленных нарушений оставлено 5 протоколов об административных правонарушениях, назначены наказания в виде предупреждения, 2 протокола находятся на рассмотрении в суде», — сказано в отчете Счетной палаты.

В прокуратуре Юргинского района URA.RU пояснили, что прокурорами проводятся дополнительные надзорные мероприятия для контроля соблюдения законодательства, по их результатам будет дана правовая оценка действий чиновников.

Аудиторы Счетной палаты Тюменской области в третьем квартале 2023 года выявили 403 нарушения в финансово-бюджетной сфере на сумму более 140 миллионов рублей. По результатам рассмотрения материалов аудиторов органами прокуратуры направлено 11 актов прокурорского реагирования.

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Счетная палата Тюменской области обнаружила нарушения бюджетного законодательства в работе администрации Юргинского муниципального района. Отчет о результатах контрольных мероприятий за третий квартал 2023 года направлен депутатам областной думы. Об этом URA.RU сообщили в Счетной палате Тюменской области. «В ходе контрольного мероприятия выявлены факты несоблюдения требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, по результатам проверки в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд выявлены нарушения статьей федерального закона №44. По фактам выявленных нарушений оставлено 5 протоколов об административных правонарушениях, назначены наказания в виде предупреждения, 2 протокола находятся на рассмотрении в суде», — сказано в отчете Счетной палаты. В прокуратуре Юргинского района URA.RU пояснили, что прокурорами проводятся дополнительные надзорные мероприятия для контроля соблюдения законодательства, по их результатам будет дана правовая оценка действий чиновников. Аудиторы Счетной палаты Тюменской области в третьем квартале 2023 года выявили 403 нарушения в финансово-бюджетной сфере на сумму более 140 миллионов рублей. По результатам рассмотрения материалов аудиторов органами прокуратуры направлено 11 актов прокурорского реагирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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