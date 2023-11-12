Пермяк ножом выбил извинения у своего знакомого

Мужчина трижды ударил ножом своего знакомого Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Перми трижды ударил своего знакомого ножом из-за того, что тот не хотел извиняться. Испугавшись за свою жизнь, раненый попросил прощения, после чего ударивший сбежал с места преступления.

«Житель Перми распивал алкоголь в компании знакомых людей. В какой-то момент между ним и еще одним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого, потерпевший оскорбил его, но извиняться не хотел. Тогда пермяк сходил за ножом на кухню, вернулся в комнату и вновь стал требовать извинений. Не услышав их, он трижды ранил ножом своего знакомого. В страхе перед обидчиком раненый мужчина стал просить прощения. Тогда пермяк выбросил нож, собрал свои вещи и сбежал с места преступления», — говорится в решении Индустриального районного суда. Скорую помощь пострадавшему вызывали другие участники застолья.

Приехавшие на место преступления медики, обнаружили у мужчины одну рану грудной клетки и две резаные раны плеча. В отношении преступника было возбуждено уголовное дело, а сам он арестован и отправлен в СИЗО. В суде пермяк полностью признал вину, но, по его мнению, потерпевший сам спровоцировал его. Суд признал преступника виновным и отправил в колонию строгого режима на пять лет.