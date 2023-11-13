Экс-руководителя пермского порта обвиняют в краже миллиарда рублей

На бывшего директора порта возбудили уголовное дело Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывшего руководителя ОАО «Порт-Пермь» обвиняют в растрате одного миллиарда рублей. Он переоформил здания и земельные участки, которые принадлежат порту, на иностранные компании.

«С декабря 2009 по ноябрь 2012 года генеральный директор грузового порта совершил растрату вверенного ему имущества. Земельные участки и расположенные на них здания и сооружения были безвозмездно переоформлены в собственность иностранной компании. Общий ущерб составил более одного миллиарда рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас экс-руководитель «Порт-Пермь» находится под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело, которое вскоре передадут в суд.