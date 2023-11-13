Экс-руководителя пермского порта обвиняют в краже миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, порт пермь, речной круиз, речной причал, теплоход на каме, закат на реке
На бывшего директора порта возбудили уголовное дело Фото:

Бывшего руководителя ОАО «Порт-Пермь» обвиняют в растрате одного миллиарда рублей. Он переоформил здания и земельные участки, которые принадлежат порту, на иностранные компании.

«С декабря 2009 по ноябрь 2012 года генеральный директор грузового порта совершил растрату вверенного ему имущества. Земельные участки и расположенные на них здания и сооружения были безвозмездно переоформлены в собственность иностранной компании. Общий ущерб составил более одного миллиарда рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас экс-руководитель «Порт-Пермь» находится под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело, которое вскоре передадут в суд.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего руководителя ОАО «Порт-Пермь» обвиняют в растрате одного миллиарда рублей. Он переоформил здания и земельные участки, которые принадлежат порту, на иностранные компании. «С декабря 2009 по ноябрь 2012 года генеральный директор грузового порта совершил растрату вверенного ему имущества. Земельные участки и расположенные на них здания и сооружения были безвозмездно переоформлены в собственность иностранной компании. Общий ущерб составил более одного миллиарда рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сейчас экс-руководитель «Порт-Пермь» находится под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело, которое вскоре передадут в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...