В центре Кургана разморозили долгострой, который не могли закончить десятки лет

14 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Кургане спустя 24 года приступят к реконструкции долгостроя в ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Кургана спустя десятки лет разморозили долгострой, на месте которого в разное время хотели сделать кафе и физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас объект незавершенного строительства планируют реконструировать под центр для проведения детских праздников. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бизнесмен Андрей Лустин, владеющий недостроенным зданием. Власти Кургана не разрешали предпринимателю закончить объект в течение 24 лет. «Проект реконструкции готов. Строители в ближайшее время начнут строительные работы. Разрешение от администрации получили две недели назад. Пока все в стадии подготовки», — рассказал URA.RU Лустин. По словам предпринимателя объект был приобретен им в 1999 году, а через шесть лет был оформлен в аренду на 49 лет. В 80-х годах на его месте недолгое время работал павильона «Флора». Ранее URA.RU писало, что предприниматель Лустин на публичных слушаниях в 2016 году заявлял, что в администрации Кургана по разным причинам не давали достроить купленный им объект. При этом бизнесмен годами оплачивал аренду земли и был готов в короткий срок сделать из заброшенного двухэтажного здания кафе с банкетным залом. Однако у чиновников возникли сомнения насчет того, хватит ли ему на небольшом участке места для мусорных контейнеров и подвоза продуктов. Владелец недостроя уверял, что это проблем не вызовет и при необходимости готов подвозить продукты на тележках. Также мэрией поднимался вопрос о возможности реализации алкоголя. В итоге дискуссия бизнесмена и чиновников закончилась тем, что в очередной раз был запрошен проект здания, а решение о согласование отложено. Со слов предпринимателя, также он три года арендовал территорию вокруг объекта, чтобы построить ФОК, однако власти не захотели продлевать договор и на эти цели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Кургана спустя десятки лет разморозили долгострой, на месте которого в разное время хотели сделать кафе и физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас объект незавершенного строительства планируют реконструировать под центр для проведения детских праздников. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бизнесмен Андрей Лустин, владеющий недостроенным зданием. Власти Кургана не разрешали предпринимателю закончить объект в течение 24 лет. «Проект реконструкции готов. Строители в ближайшее время начнут строительные работы. Разрешение от администрации получили две недели назад. Пока все в стадии подготовки», — рассказал URA.RU Лустин. По словам предпринимателя объект был приобретен им в 1999 году, а через шесть лет был оформлен в аренду на 49 лет. В 80-х годах на его месте недолгое время работал павильона «Флора». Ранее URA.RU писало, что предприниматель Лустин на публичных слушаниях в 2016 году заявлял, что в администрации Кургана по разным причинам не давали достроить купленный им объект. При этом бизнесмен годами оплачивал аренду земли и был готов в короткий срок сделать из заброшенного двухэтажного здания кафе с банкетным залом. Однако у чиновников возникли сомнения насчет того, хватит ли ему на небольшом участке места для мусорных контейнеров и подвоза продуктов. Владелец недостроя уверял, что это проблем не вызовет и при необходимости готов подвозить продукты на тележках. Также мэрией поднимался вопрос о возможности реализации алкоголя. В итоге дискуссия бизнесмена и чиновников закончилась тем, что в очередной раз был запрошен проект здания, а решение о согласование отложено. Со слов предпринимателя, также он три года арендовал территорию вокруг объекта, чтобы построить ФОК, однако власти не захотели продлевать договор и на эти цели.