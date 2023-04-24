В Кургане на месте долгостроя сделают детский центр

Из заброшенного здания в ЦПКиО хотят сделать центр для детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на месте долгостроя в Центральном парке культуры и отдыха, который был заброшен десятки лет, планируют построить центр для детских развлечений. Об этом URA.RU сообщил источник из строительной сферы.

«Сносить заброшку не планируют. Долгострой хотят использовать под здание для детских развлечений. Будет реконструкция объекта», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана. На момент публикации ответ от мэрии не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сносят долгострой в ЦПКиО. Горожане выложили в соцсетях видео с работающей спецтехникой, которая демонтирует часть заброшенного здания. До этого администрация Кургана заявляла, что долгострой принадлежит физическому лицу, с которым у мэрии договор аренды земельного участка до 2054 года.